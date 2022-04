Así es la nueva y millonaria decoración de la habitación de The Grefg

Hace apenas unos días, The Grefg presentó su nuevo set-up, al cual denominó “La Habitación del Tiempo”. En esta ocasión, te contamos cómo es la lujosa y costosa decoración y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



Fuente: Instagram The Grefg (/grefg_official)

La habitación del tiempo: cómo es el nuevo set-up de The Grefg

Su nombre es David pero, como él mismo aclara en su cuenta de Twitch, también es conocido como The Grefg. Este español de 24 años (nació el 24 de abril de 1997) es uno de los streamers más famosos del mundo, y también uno de los más exitosos.



Basta con observar algunos de los números de sus redes sociales. En Twitch, por ejemplo, tiene 9,9 millones de seguidores. A su vez, en Instagram posee 7,1 y en Twitter, 6,2 (siempre hablando de millones, por supuesto).



Fue precisamente en estas redes donde The Grefg compartió con orgullo la nueva decoración de su habitación. En Instagram se refirió a la misma como “una obra de arte” e indicó que se trata del resumen de “10 años de trabajo”.



“Lo más importante es la persona, no el set-up, ser uno mismo y transmitir… Y en eso siempre os he tenido a mi lado”, manifestó el joven español en clara alusión y agradecimiento a todos sus seguidores.



Fuente: Instagram The Grefg (/grefg_official)

The Grefg y las claves de decoración de su nuevo set-up

Basta con ver las imágenes para comprobar que la habitación de este streamer se caracteriza por la completa ausencia de luz natural y por poseer una iluminación protagonizada por los tonos fríos.



En cuanto al valor económico del conjunto, solo es cuestión de pensar que el español dispone en su set-up de todos los equipos con los cuales trabaja y emite sus transmisiones.



También hay lugar para enormes pantallas, un sillón de color gris, azul y bordó, y un enorme escritorio que combina el rojo con el colorado.



Como no podía ser de otra manera, hay espacio para una enorme cantidad de muñecos y gigantografías (God of War y Dragon Ball Z son algunas de las referencias más destacadas), para pantallas y parlantes y hasta para verdaderas curiosidades.



Fuente: Instagram The Grefg (/grefg_official)



Una de las más llamativas es la del simulador que le diseñaron específicamente para el Gran Turismo 7. Por otra parte, en un rincón de la habitación se puede apreciar que el “el mejor piloto de Twitch” tiene un pequeño refrigerador repleto de bebidas energizantes, de una marca que, según él, le dio una gran ayuda para hacer posible este nuevo set-up.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la nueva y ostentosa decoración de la habitación de The Grefg?