Lady Di y un libro de intimidades que todo fanático amará

La noche del 31 de agosto de 1997, Lady Di tuvo un accidente automovilístico que le costó la vida y a partir de entonces se convirtió en una leyenda mundial. Con los años se crearon un sinfín de documentales y películas que retratan distintos aspectos de su vida, y también se escribieron decenas de libros.

Uno de ellos fue Las Crónicas de Diana, escrito por Tina Brown, ex directora de Tatler, Vanity Fair, y The New Yorker. Es considerado uno de los mejores libros relacionados a la vida de la Princesa de Gales y para su producción, la periodista británica realizó más de 250 entrevistas al círculo íntimo o allegados a la Corona británica.

Tina Brown abordó los inicios de Lady Di como una tímida royal que todo le daba vergüenza, hasta que tomó confianza y se convirtió en la princesa del pueblo. Su empoderamiento, seguridad e independencia están reflejados en este libro que muestra su crecimiento a nivel personal y público.

Fuente: Amazon.

Las Crónicas de Diana fue publicado a los 20 años de la muerte de Diana de Gales. "¿Era ella "la princesa del pueblo", que electrificó al mundo con su belleza y sus misiones humanitarias? ¿O era una neurótica manipuladora y conocedora de los medios que casi derribó la monarquía?", se preguntó la autora en la reseña.

Y agregó: "Las 'Crónicas de Diana' abre el telón sobre el tiempo turbulento de Diana en el misterioso mundo de los Windsor, cuando escapa de su jaula real a la cultura de las celebridades, donde encuentra su propio poder y lo usó con un efecto devastador". El libro se puede comprar por Amazon a un precio de $12 dólares.

Otro libro para aprender sobre la vida de Lady Di

Patrick Jephson fue secretario de Diana de Gales durante casi 8 años y es una de las personas que mejor la conoció. Escribió Sombras de una princesa que se centra en la década de 1980, cuando la princesa ingresó oficialmente a la Corona británica y en vez de adaptarse a sus reglas, trajo consigo una revolución.

Fuente: Amazon.

"Patrick Jephson fue el asesor y ayudante más cercano de Diana durante sus años de mayor fama pública y crisis personal más profunda. Fue testigo de la desintegración de su matrimonio con el príncipe Carlos y la negociación del divorcio real", indica la contratapa.

Y sigue: "Arraigado en una experiencia única de primera mano, Shadows of a Princess es un relato autorizado y equilibrado de una de las mujeres más famosas y trágicas del mundo". El libro se puede comprar también por Amazon y tiene un valor de $10,44 dólares.



¿Qué otro libro o documental conoces sobre la vida de Lady Di?