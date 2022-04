Thalía contó cuáles son los permitidos que rompen su dieta saludable

A los 50 años Thalía tiene un físico impresionante. Se ve y se siente bien. Esa es la clave. La diva mexicana lleva una cuidada dieta saludable, en la que prioriza los alimentos naturales. También la gimnasia y los deportes son parte de su rutina diaria. Y todo eso hace que Thalía tenga sus “permitidos”, debilidades gastronómicas que la tientan y que disfruta. En esa lista de platos favoritos figuran la pizza con caviar y las donuts. “En tu casa me convierto en #pacman. Imposible seguir cualquier tipo de dieta”, le escribió a una de sus amigas Alex Cohen, en una foto alrededor de una súper torta.

“En tu casa soy un pacman, no se puede seguir ninguna dieta”, le escribió Thalía a su amiga Alex Cohen.

Pizza con caviar

Thalía compartió a través de las redes sociales cuál es su comida preferida, a las que definió como una de las #Thalyexcentricidades. La artista mexicana come la pizza de una manera muy particular. Lo que hace es elegir una pizza de masa super fina y crocante, sólo cubierta con salsa de tomate, a la que le agrega varias cucharadas abundantes de caviar. “Mi favorito: caviar sobre pizza. Y al final Coca Cola con limón”, escribió Thalía en un posteo en la que se la ve sonriente junto a una porción de esta particular pizza.

A Thalía le encanta comer una pizza extra fina y crocante a la que le coloca varias cucharadas de caviar.

Las donuts con canela glaseadas

“Estas donas están catalogadas en el top 3 de las mejores de USA. ¡Y la verdad son deliciosas! ¡Toda una familia trabajando en la creación y confección de estas obras maestras! Mi favorita… ¡La Azteca!”, escribió Thalía en un posteo en el que se la ve en el local de @risedoughnut, una tienda especializada en donuts caseras ubicada en Wilton, Connecticut, Estados Unidos.

En un histórico edificio reciclado el matrimonio de Hugh Mangum y Laura Malone decidieron montar su cafetería, que es una de las elegidas por Thalía y su marido Tommy Mottola. La preferida de Thalía, la azteca, es de canela glaseada. Una verdadera delicia.

Las donuts son uno de los dulces preferidos de la diva mexicana. Su favorita es la azteca, con canela y glaseado.

Su rutina para estar en forma

Thalía es una gran disfrutadora de la vida. Le gusta comer cosas ricas y tomar buenos tragos. Por eso siempre le dedica parte de la rutina del día a hacer ejercicios, para ver y sentirse bien y en forma.

La cantante con su marido Tommy Mottola en la que es para ellos una de las mejores tiendas de donuts de Estados Unidos.

En cada una de sus casas que tiene por el mundo tiene armado un gimnasio completo y en muchas ocasiones comparte fotografías suyas haciendo ejercicio. “Que nada interrumpa tu determinación. Y aunque hay veces en que uno se siente cansado hay que sobreponerse a la mente y sacar energía para lograr el objetivo”, escribió la diva en un posteo en el que comparte su rutina de gimnasio.

Uno de sus deportes favoritos es tiro con arco. “Me da enfoque, me trae al momento presente, me permite escanear mi cuerpo y afinar movimientos que con el día a día uno pierde contacto por tanta distracción. Es de reto personal, de mejorar y fortalecer mental y físicamente en cada tiro”, comentó la estrella mexicana.