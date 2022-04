El otoño es una estación del año muy especial. Empiezan a caerse las hojas de los árboles, hay más lluvias, se acercan las heladas. Por eso es importante conocer ciertas claves para cuidar tu jardín en otoño.

Sofía Diharce, especialista en diseño y construcción de jardines y creadora de @jardineriapilar, dictará un curso sobre cuidados de otoño para el jardín.

“El otoño es mi estación preferida y en la que más trabajo hay en el jardín. El otoño es el momento en que los árboles se deshojan para luego renovarse. Es tiempo de sembrar las semillas que llenarán de frutos y flores en la primavera”, asegura Sofía Diharce, especialista en diseño y construcción de jardines y creadora de @jardineriapilar .

La experta en jardines comparte cuatro claves que tienes que tener en cuenta para cuidar tu jardín en otoño.

Frecuencia de riego. “Una de las tareas importantes con la llegada del otoño en el jardín es cortar la frecuencia y la duración de nuestros riegos. Es un momento del año donde tenemos más lluvias. Hay más humedad, entonces empiezan a aparecer los hongos”, asegura Diharce, que el 7 de mayo de 9.30 a 12.30 dará un taller presencial sobre el jardín en otoño.

Hay muchas tareas para realizar en nuestro jardín cuando comienza el otoño. Es momento de resiembra de césped y de estar alerta con la llegada de heladas.

Resiembra del césped. “El otoño es el momento para preparar la resiembra del césped. Es importante tener el suelo siempre cubierto, por eso es muy importante que hagamos resiembra en un cierto momento. Antes se pensaba que era importante dejar descansar la tierra, pero la realidad es que está demostrado que si nosotros hacemos resiembra ayudamos a que la microbiología del suelo siga en actividad y tenemos menos proliferación de malezas”.

Alerta heladas. “Otro tema importante en el otoño es que tenemos que empezar a pensar que tenemos que cubrir las plantas que sean muy susceptibles a las heladas. Los palos borrachos, los Jacarandá sufren mucho la helada, al igual que algunas plantas de interior que muchas veces en el verano colocamos afuera en las galerías. Entonces es importante que vayamos pensando que tenemos que tener tela antihelada para el momento que tengamos que cubrirlas”.

En esta época del año hay que reducir la frecuencia de riego porque hay más lluvias.