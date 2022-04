Quiénes son los DJs de nivel internacional que tocarán en Mendoza, tras ser furor en el Moto GP

El sábado 2 de abril en el MotoGP se vivió con una gran fiesta de la mano de dos DJs de nivel internacional que pusieron a todo el público a bailar en el Fan Zone. Con una gran cantidad de ritmos, durante más de 6 horas, los músicos transportaron a todos a otro mundo.

La fiesta comenzó al atardecer para coronar el cierre de un gran día en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. El público se congregó alrededor del escenario donde presentaron su show Apache y Guy Gerber, ambos músicos de renombre internacional.

Apache cautivo a todos con su set al atardecer. Foto: Prensa Moto GP

Abrió la fiesta "Apache", Adrien, un destacado músico nacido en Lyon (Francia), quien actualmente reside en Miami. Desde allí viajó hacia la Argentina para tocar en Termas de Río Hondo y hacer vibrar a todos en el Moto GP. "Todos mis amigos que habían tocado en Argentina me habían dicho que es un gran público, con una energía única, así que estaba en mi bucket list desde hace mucho tiempo" contó a MDZ el DJ francés.

Adrien, junto a dos socios, creó Soundtuary, un concepto de experiencias novedosas para los conocedores de la música electrónica. "Combinamos DJs de talla mundial y actuaciones teatrales en un entorno único al aire libre. Vamos más allá de un cartel de DJs, somos mucho más que una simple fiesta. Queremos alterar el status quo de la vida nocturna y creemos que nuestro concepto tiene un impacto positivo más profundo en todos nuestros invitados", describe.

Tocar en el Moto GP fue la oportunidad para abrir esa puerta en suelo argentino y conectar con un público nuevo. "La verdad todos me han recibido con los brazos abiertos y el público tuvo muy buena respuesta a mi set, lo que me dio una muy buena experiencia. Me quedé con muchas ganas de regresar y conocer más", expresó Apache.

Pero el músico no solo tuvo la oportunidad de subirse al escenario y deleitar al público presente con su música, también pudo dejarse atrapar por el mundo de las motos. "Me impresionó el mundo del Moto GP, la logística implicada y la vida de los pilotos que toman un riesgo enorme en cada carrera. Me encantó poder caminar en los starting blocks justo antes de la carrera, ver la concentración de los pilotos antes de correr, fue un momento muy especial".

Luego, fue el turno del DJs y productor israelí Guy Gerber. Esta es la segunda visita del 2022 de Gerber, en febrero se había presentado por primera vez en una de las sedes de Buenos Aires de la música electrónica, en Mandarine. Ahora le tocó el turno de cerrar la noche en el Fan Zone del Moto GP.

Guy Gerber visitó por segunda vez Argentina. Foto: Prensa Moto GP

Gerber afirma que su público favorito es el argentino. Su primera gira fuera de su país natal incluyó a Argentina y esos momentos vividos han quedado muy grabados en él.

¿Mendoza sede de su próximo show en Argentina?

Luego de brindar un gran show en Termas de Río Hondo, Apache pasó unos días por la provincia de Mendoza en donde disfrutó de unos días "increíbles".

"Tuve la suerte de conocer gente con un gran corazón y con una profunda pasión por esta ciudad. He visitado lugares con mucha alma e historia, paisajes únicos y con carácter. Por su arquitectura y el paisaje, un lugar que visitamos me recordó a la época dorada de la Riviera Francesa de los años 80s con personajes como Alain Delon y Brigitte Bardot", comparte Apache.

El DJ encontró en Mendoza un sitio inspirador, "todo en conjunto nos inspiró como equipo para organizar algo que nunca se ha visto en Argentina antes. Es muy importante trabajar con organizadores de eventos locales para crear una conexión real entre nuestra marca y su know-how dentro del país, a nivel práctico pero más que todo humano". Soundtuary ofrece experiencias innovadoras al aire libre para el público. Foto: Soundtuary

Si bien aún desde la producción del evento prefieren mantener todo en secreto, Apache adelantó a MDZ que se está trabajando en un evento muy exclusivo en Mendoza. Será un despliegue nunca antes visto y en un entorno natural impactante.

El mismo tendrá algunos de los mejores artistas globales. Hasta el momento algunos de los artistas confirmados son: WhoMadeWho (live), Jan Blomqvist (live), Guy Gerber y muy posiblemente Damian Lazarus. Además de otros artistas que forman parte del line up como Facundo Mohrr, Paax Tulum y el mismo Apache.