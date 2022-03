Letizia de España y un atrevido accesorio que se hizo viral

A poco de cumplir 50 años, la reina Letizia sigue siendo sinónimo de moda y elegancia. En esta ocasión, compartimos todo lo que hay que saber acerca de sus famosas botas, una de las mayores claves de su estilo, y te contamos por qué se dice de ella que marca tendencia. A continuación, los detalles.

Las famosas "botas infinitas" de marca de la reina Letizia

No es la primera vez que la reina Letizia es noticia por sus botas. Teniendo en cuenta su elegancia y la sofisticación que la caracteriza a la hora de vestir, lo más probable es que tampoco sea la última.



Ante todo, hay que decir que, a pesar de que seguramente tenga un vestidor con todo lo que quiera a su alcance, la experiodista de 49 años por lo general termina optando por un mismo par de botas.



Las mismas son unas botas altas de estilo mosquetero cuya principal característica es la del efecto de segunda piel que poseen.



Conocidas como las "botas infinitas", se sabe que pertenecen a la prestigiosa marca Magrit y que un par de estas cuestan unos 440 euros. En cuanto a los colores, las botas “Francesca” están disponibles en rojo y en negro, y la reina consorte tiene al menos un par de cada una.



Otro detalle característico de estas botas es que tienen la punta afilada y un taco considerable. En este punto, hay que recordar que Letizia Ortiz mide 1,70 metros, por lo que con este calzado su estatura se destaca aún más.

Fuente: elespanol.com

La actriz argentina que luce las mismas botas que la reina Letizia

Cuando se dice que Letizia suele ser noticia por sus botas, lo más llamativo de esto es que, en ocasiones, la propia reina consorte no suele ser protagonista de los acontecimientos.



Es lo que sucedió hace apenas unos días en el marco del Festival de Málaga. En el mismo Letizia no se hizo presente, pero quienes sí dijeron “hola” fueron sus famosas botas Francesca.



Esto se explica en el hecho de que Valentina Zenere, actriz argentina famosa por sus trabajos en Casi Ángeles, Las chicas del cable y por su reciente incorporación a Élite, se dejó ver caminando por la alfombra roja con un par de estas botas, en su caso de color negro.



A diferencia de la esposa de Felipe VI, Zenere acompañó este calzado con un look mucho más atrevido y desenfadado. Además, ella mide 1,63, por lo que la diferencia también se aprecia en el plano de la estatura.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la reina Letizia y sus botas que son cada vez más famosas?