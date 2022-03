La alfombra roja de los Oscars: mira todos los looks de las estrellas

Las alfombras rojas de las entregas de premios son un espectáculo en sí mismas. Estos recorridos, que son fotografiados y ahora analizados y transmitidos en televisión y por las redes sociales en "vivos" significan moda y mucha moda.

En cuanto al mundo fashion, los Oscars siempre han representado algo especial. Ningún evento iguala su elegancia, y además hoy con el auge de las redes sociales los vestidos, estilismos y looks de las estrellas de Hollywood estallan en los celulares, los sitios de Instagram y los comentarios de Twitter.

Después de un tiempo que el mundo del entretenimiento y de la moda extrañó mucho el glamour y la posibilidad de vivir con normalidad estas red carpets tan amadas, la temporada de premios 2022 y la presencialidad ha sido recibida con bombos y platillos.

No te pierdas, a continuación, los looks más impactantes de las estrellas más adoradas y conocidas del mundo.

Zendaya.

Zendaya usó un crop top y una gran falda colmada de lentejuelas. El outfit lo firma Valentino.

Penélope Cruz.

Chanel fue la casa de moda que vistió a Penélope Cruz, quien causó sensación al desfilar por la red carpet. Ella está nominada a mejor actriz, por la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas.

Kristen Stewart.

Kristen Stewart causó gran impacto por llegar con un total look de Chanel y usar pantalones cortos. La crítica de la moda se rindió a sus pies.

Timothée Chalamet.

Timotée Chalamet hace tiempo que es vestido por Louis Vuitton, y este año no ha sido la excepción.

Venus Williams.

Venus Williams lleva un vestido blanco de Ellie Saab.

Olvia Colman.

Olivia Colman, nominada a Mejor Actriz por The Lost Daughter, lleva un vestido plata de Dior.

Nicole Kidman.

Nicole Kidman está nominada a Mejor Actriz por su papel en Being the Ricardos. Hoy eligió un vestido gris perlado de Armani Privé.

Jamie Dornan.

Jamie Dornan es la estrella de "Belfast", y está considerado uno de los hombres más sexys del mundo

Judy Dench.

Judi Dench tiene el honor de haber sido investida con el título de "Dama" por la Reina de Inglaterra.

Andrew Garfield.

Andrew Garfield está nominado a Mejor Actor por el musical Tic, Tic, Boom.

Marlee Matlin.

Marlee Matlin hizo historia por ser la única actriz sorda en obtener un Oscar.

Sanniya Sidney.

Sanniya Sidney tiene un vestido de Armani Privé. Ella es la joven actriz que interpretó a Venus Williams en la película King Richard.

Wanda Sykes.

La histriónica y graciosa Wanda Sykes es una de las tres celebridades que estará al frente de la conducción de la entrega de los Oscars de este año.

Becky G.

Becky G trajo latin power a la alfombra roja.

David Oyelowo.

David Oyelowo eligió un look vibrante y polémico.

Jessica Chastain.

Jessica Chastain está nominada a Mejor Actriz por la película The Eyes of Tsmmy Faye, y su vestido es un impactante modelo de Gucci.

Kodi Smith - McPhee.

Kodi Smith - McPhee está nominado a mejor actor de Reparto por su papel en "The power of the dog".

Lupita Nyong'o.

Lupita Nyong'o eligió el dorado, de la mano de Prada.

Wesley Snipes.

Wesley Snipes eligió el color borgoña pero su atuendo produjo debate entre los periodistas especializados en la moda.

Amy Schumer.

Amy Schumer es una gran comediante, y una de las conductoras de la ceremonia.

Rami Malek.

Rami Malek, bien clásico en su atuendo, ya tiene un Oscar por su interpretación de Freddy Mercury.

Kirsten Dunst.

Kirsten Dunst lleva un outfit vintage de Christian Lacroix. Ella ha sido alabada por la crítica por su papel en "The power of the dog".

Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra dijo presente y es otro de los latinos que darán que hablar porque cantará en la entrega. Está vestido por Moschino.

Regina Hall.

Regina Hall es otra de las actrices designadas como presentadoras de la gala.

Rita Moreno.

Rita Moreno estuvo en el elenco original de "West Side Story" y se llevó la estatuilla por el papel de "Anita".

Ariana DeBose.

Ariana DeBose interpeta a "Anita" en la versión de Steven Spielberg de "West Side Story" y es la favorita a la hora de las apuetas para llevarse el premio.