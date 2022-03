Martín Litwak presentó "Planificación Patrimonial para Celebrities" en Mendoza

En una interesante jornada que tuvo lugar en Bosco, el prestigioso espacio gastronómico ubicado en el parque General San Martín, el CEO y fundador de Untitle Strategic Legal Consulting, una boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión, Martin Litwak, presentó su tercer libro, Planificación Patrimonial para Celebrities.

En esta oportunidad, Litwak se sumerge en los problemas patrimoniales que padecieron celebridades, en especial los artistas y deportistas de todo el mundo, debido a los procesos de divorcio, sucesiones y demandas impositivas que tuvieron que enfrentar por no haber tomado los recaudos necesarios.

¿Qué tienen en común la muerte de Diego Maradona, el pase de Lionel Messi de Barcelona al PSG y la crisis de pareja entre Mauro Icardi y Wanda Nara?

Además de que se trata de situaciones de intensa repercusión mediática protagonizadas por figuras del fútbol, lo que los unifica es que cada uno de ellos plantea serias cuestiones de fortuna que atañen, de una forma u otra, a la planificación patrimonial, es decir a aquella actividad que se define por la necesidad de tomar determinaciones en el presente sobre lo que sucederá con nuestra riqueza en un futuro, mediante, entre otras cosas, el ordenamiento jurídico de los procesos sucesorios, los divorcios y las mudanzas internacionales, siendo en cada caso más eficientes en el pago de los impuestos que puedan alcanzarlos.

Los tres casos, además, aparecen en este último libro de Litwak, quien también es autor de los libros “Cómo protegen sus activos los más ricos (y por qué deberíamos imitarlos)” y “Paraísos fiscales e infiernos tributarios”, ambos convertidos en best sellers en toda América Latina, ocupando los primeros puestos de venta en Amazon.

Litwak interactuando con sus lectores.

Sobre el libro

"Las razones detrás de este fenómeno hay que buscarlas en que artistas y deportistas de élite tienen como característica común que producen mucho dinero durante una etapa relativamente corta de su vida y necesitan que les alcance para un período de tiempo mucho mayor, durante el cual sus ingresos disminuyen en forma drástica", explica el autor.

"Además, ocurre que no suelen poseer conocimientos legales ni financieros ni dar prioridad a estas cuestiones en las etapas iniciales de sus carreras; compran bienes caros que se deprecian rápido (como relojes, automóviles) y/o con costos de mantenimiento muy elevados (aviones, yates, etc.); asumen la responsabilidad de mantener económicamente a terceros aún luego de su retiro; reciben mal asesoramiento al invertir; tienen problemas con el juego, de índole familiar (ej. divorcios, hijos no reconocidos, etc.) y/o con autoridades fiscales; y/o confían en exceso en personas en quienes no debieron haber confiado".

En sus páginas hay otros casos como el del tenista Boris Becker, Whitney Houston, Lisa Marie Presley, Gary Coleman, Lindsay Lohan, Nicolas Cage y Kim Basinger, que han vivido situaciones similares.

El libro cuenta con un prólogo del exdefensor de Boca Rolando Schiavi, y comparte lo siguiente: “Nosotros, los futbolistas, terminamos nuestras carreras cuando cualquier profesional recién termina de hacer su maestría o especialización. Hoy, la mayoría de los jugadores veteranos, si no cuentan con ayuda de algún club, no pueden subsistir. Es necesario preparar al deportista para que el día después de su retiro pueda disfrutar de lo que ganó. Desde los clubes tienen que educar, enseñar a prepararse para invertir y cuidar el dinero”.

"En definitiva, la planificación patrimonial no asegura el éxito, pero aumenta sus probabilidades", explicó el abogado.

Te mostramos, a continuación, algunas de las instantáneas de la presentación del libro:

Alfredo Aguirre, Mauricio Vázquez, Martin Litwak y Daniel Pereyra.

Los interesados en llevar el libro pudieron hacerlo.

Leonardo Arias, Silvia León y Ana Gallardo.

La palabra de Martín Litwak.

Juan de Rasis y Rodrigo Oyonarte.

Fabricio y Damián Ferrari.

Luego de la charla hubo momentos para el intercambio de opiniones.

Una interesante presentación.

Gonzalo Sánchez, Julian Cabrini y Candela Rodríguez

El salón de Bosco recibió a los interesados en el libro de Litwak.

Martín LItwak y Victor Tomas.