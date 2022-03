Qué bebidas con alcohol están permitidas en la familia real inglesa

Las bebidas con alcohol están asociadas al disfrute pero la realeza inglesa tiene estrictos protocolos al respecto. Eso sí, la serie de Netflix “The Crown“ los viene poniendo en tela de juicio. Un paseo por un tema interesante para los fanáticos de la realeza y sus particulares costumbres.

Un brindis y mucha sobriedad: el estilo del Príncipe William y la duquesa de Cambridge. Fuente. Vanitatis

El juego Ibble Dibble: la relación entre la familia real inglesa y las bebidas alcohólicas

Los fanáticos de la familia real inglesa suelen ver la serie que recrea la vida de la realeza en la plataforma Netflix llamada “The Crown“. Lo hacen tanto para criticarla como para alabarla.

Y claro, para conocer algún detalle más acerca de cada uno de los personajes que interpretan a resonantes figuras del entramado político de Gran Bretaña como la primera ministra Margaret Thatcher, la Reina Isabel II, el Príncipe Carlos, Lady Di, entre otros.

Si has seguido la trama, seguramente te sorprendió un juego que aparece en el cuarto episodio llamado “The Balmoral Test“. Allí la familia real inglesa se divierte junto a la primer ministra con un particular juego de beber y decir trabalenguas denominado “Ibble Dibble“.

El juego consiste en decir un trabalenguas y beber ante el error. Además, por cada transpié cometido el participante debe marcar su cara con un corcho quemado con un punto, al terminar ¿A quién imaginan con el rostro más negro?

La Reina Isabel II heredó la costumbre de beber al menos 4 copas por día de su madre, Isabel II. Fuente. Vanitatis

Si bien no se sabe si estas escenas son basadas en hechos reales o ficticias, sí dispararon las preguntas acerca de la relación entre la realeza británica y las bebidas alcohólicas.

Al parecer, a los miembros de la familia real inglesa les gusta particularmente relajarse o celebrar con un vaso de alguna bebida alcohólica en la mano pero ¿Cuáles son sus predilectos y cuándo están habilitados para tomarlos?

Hay que admitir que no existe un protocolo estricto como con otras reglas en cuanto a bebidas alcohólicas.

Si bien no se puede extender la mano a la Reina si ella no saluda primero ni se puede seguir comiendo si ella ya terminó de hacerlo y otras reglas que podrían calificarse como un tanto extravagantes, no existen exigencias estrictas con respecto a ingerir bebidas con alcohol.

De hecho, la misma Reina solía tomar al menos cuatro bebidas alcohólicas al día, sin jamás olvidar su Martini por las noches según el Daily Mail publicó luego de entrevistar a un cocinero del Palacio de Buckingham en 2017. Decimos solía porque este año sus médicos le sugirieron que aminorara esta costumbre y lo dejara solamente para ocasiones especiales.

Por otro lado, fue vox populi lo “pasado de copas“ que se veía a veces en celebraciones y encuentros públicos al príncipe Harry hasta que conoció a su actual esposa, Meghan Markle, que lleva una vida sana sin excesos y hasta lo hizo practicar yoga y dejar el café.

No obstante, la realeza británica, con gran tradición en la cultura alcohólica y a la vez tantas reglas estrictas en otros aspectos, adora tomar un cóctel. En ese acto, disfrutarlo y brindar, sin caer en excesos, pero dejando de lado por un momento las inhibiciones. Repasemos, entonces, sus favoritos.

La reina Isabel II y su amor por el gin, el Dubonnet y el Martini

Se dice que la Reina Madre Isabel, madre de la Reina Isabel II, era una gran bebedora. Su gusto por el vino tinto de alta gama era sólo interrumpido por los embarazos, y su hija siguió con su costumbre.

Hasta ahora, la Reina Isabel II era una gran aficionada al aperitivo dulce conocido como Dubonnet y al gin, mezclado en ocasiones con tónica, limón y pepinos. Por otro lado, el Martini seco con una aceituna es un paso más en la rutina de cada noche de su majestad.

Licor de brandy de cereza para el Príncipe Carlos

Gran amante del whisky single malt escocés, el Príncipe Carlos tampoco se resiste a su bebida alcohólica predilecta: el licor de brandy de cereza. En ocasiones lo bebe como digestivo, bien frío, después de las comidas y mezclado con champagne.

Se dice que al Príncipe Carlos, además del whisky escocés, le gusta mucho la cerveza estilo escocesa y de doble malta. Fuente. Vanitatis

Whisky escocés single malt

Un favorito de la corona de todos los tiempos. El príncipe de Gales incluso comercializa su propia marca de single malt llamada Highgrove Organic Single Malt, destilado a base de cebada orgánica escocesa y añejado en barricas de roble para bourbon.

En cuanto a los príncipes William y Harry, ambos amantes del buen Chardonnay, se dice que el menor posee más “fama“ de buen bebedor. Pero, como dijimos, al “sentar cabeza“ y contraer matrimonio los rumores indican que replicó los hábitos saludables de Meghan.

En síntesis, no hay bebidas alcohólicas prohibidas para la realeza inglesa que las disfruta, eso sí, hay recomendaciones de expertos médicos y especialistas en protocolos que cuidan a los royal de los excesos ¡En buena hora!

