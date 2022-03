Así luce increíble la mansión de Arnold Schwarzenegger en Beverly Hills

Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California y emblemático actor de películas de acción como Terminator, decidió poner en venta su lujosa mansión de Beverly Hills en donde pasó sus años más felices y el apogeo de su carrera.

La mansión de Beverly Hills: hasta la vista baby

Desprenderse de tan mágico y lujoso espacio no debe ser fácil para Arnold Schwarzenegger, pero el actor, filántropo y político decidió deshacerse de su propiedad en Beverly Hills.

Dueño de distintas propiedades en las que invirtió su fortuna, elegantes autos y otros vehículos de lujo como motos y embarcaciones, decidió pedir 13 millones de dólares por la exclusiva y elegante propiedad emplazada en Pacific Palisades, Los Ángeles.



El despojarse de algunos bienes coincidió con su carrera de ascenso a la política y la intención de llevar una vida más austera y menos extravagante de cara a sus nuevas ocupaciones, claro, dentro de los millones que ya había ganado como intérprete.

La biblioteca tiene parte del techo transparente para leer bajo las estrellas. Fuente. qpasa.com

La mansión de Arnold Schwarzenegger por dentro

La gran mansión posee 10 mil metros cuadrados y 9 habitaciones, con 9 baños, terminaciones sofisticadas, detalles de mármol, pisos de madera y grandes ventanales que van desde el techo hasta el piso en forma de arcada. otorgándole luz natural y agrandando el espacio a toda hora.

Inmenso parque arbolado, triple garage, gran pórtico de hierro, piscina rodeada de piedras con cascada y cancha de tenis de dimensiones profesionales son algunos de los lujos de la mansión de Arnold Schwarzenegger.

La soñada piscina tiene cascada y está rodeada de rocas para lograr un estilo natural. Fuente. qpasa.com

Las grandes dimensiones se suman a los elegantes ambientes con muebles claros hasta para decorar la cocina, sus señoriales muebles de estilo y los detalles en oro viejo dandole el toque “oldie“ a todo el hogar.



El living ocupa gran parte de la fachada y le permite espaciosos sillones, un piano de cola y una mesa comedor. Todas las habitaciones son en suite y la biblioteca tiene parte del techo transparente, para leer bajo las estrellas.

Arnold con toda su familia en el Instagram de su hijo Patrick. Fuente. Instagarm @patrickschwarzenegger

En esta lujosa mansión fue descubierto con una mujer que trabajaba como servicio doméstico en la casa y Arnold Schwarzenegger no tuvo otra opción que admitirlo. Desde entonces, no le tiene mucho aprecio a estas paredes y quizás pensó en la venta para costear el divorcio con su ex mujer, María Shriver, con la que - sin embargo- mantiene una cordial relación por los cuatro hijos que tienen en común.



Y tú ¿conocías la lujosa mansión de Arnold Schwarzenegger?