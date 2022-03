Estos son los mejores destinos para conocer en 2022 según The New York Times

En 2022, el reconocido ranking de los destinos recomendados por The New York Times para conocer está dedicado a lugares identificados con el turismo eco friendly y sostenible.

Kioto, Japón. Foto: Pinterest.

“Son lugares de todo el mundo donde los viajeros pueden ser parte de la solución”, remarca el prestigioso medio norteamericano antes de comenzar a nombrar las 52 atracciones turísticas -ciudades, países, regiones y parques nacionales- para conocer durante esta temporada.

Al podio de los lugares en el mundo para visitar se suben la ciudad de Chioggia, en la provincia de Venecia, Italia, la Reserva Nacional Chimanimani, en Mozambique, y el distrito de Queens, en Nueva York.

También señalaron ciudades como Kioto, Japón; Marrakech, Marruecos; Zihuatanejo, al noroeste de Acapulco, México, y Nápoles, Italia.

Chioggia, Italia. Foto: Pinterest.

El top turístico 2022 de The New York Times consagró a Sudáfrica y Eslovenia como dos de los países que vale la pena visitar en los próximos 12 meses.

Uno de los objetivos del informe es cambiar y renovar la perspectiva de la industria del turismo internacional, ampliando la oferta de las vacaciones alrededor del mundo.

Reserva Nacional Chimanimani, Mozambique. Foto: Pinterest.

Dar a conocer y remarcar el atractivo de “nuevos” e inhóspitos destinos turísticos es una manera de evitar la sobresaturación -y contaminación- en los lugares del mundo más demandados por el turismo.

Entre los espacios naturales del planeta seleccionados se destacaron el Parque Nacional Cerro Castillo, en Chile, Daintree Rainforest en Australia, Alentejo Wine Region en Portugal, Cobscook Shores en Maine, Red River Delta en Vietnam y el Parque Nacional de Iberá, en la provincia de Corrientes, Argentina.

Queens, Nueva York. Foto: Pinterest.

Los Esteros del Iberá (hoy en la línea de fuego de los incendios que azotan Corrientes) escaló al sexto puesto en la lista de NYT que resalta cómo la zona conserva su naturaleza originaria y salvaje.

Esteros del Iberá, Argentina. Foto: Pinterest.

“El Parque Iberá es uno de los más grandes de Argentina, cerca de 2 millones de acres de pastizales, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales”, detalla el medio que resalta el papel clave que tuvo en la región la fundación Rewilding Argentina, creada por Douglas Tompkins.

Es el destino que representa a Argentina en el ranking en el que también aparecen el pueblo El Hierro en España, Little Camute River en Chicago; Northumberland en Inglaterra, Evia en Grecia, Hoonah en Alaska, Courmayeur en Italia y Cleveland, Ohio.

Zihuatanejo, al noroeste de Acapulco.

Y entre otros destinos, la lista de los 52 mejores de The New York Times anota: Uttarakhand, India; The Great Highway, San Francisco; Bosque Nacional El Yunque, Puerto Rico; Península Summerland, Australia; Thy, Dinamarca; y el Parque nacional Serra da Capivara, Brasil.