Cuánto cuesta una obra de Bob Ross

Bob Ross es uno de los artistas mediáticos más famosos de todos los tiempos y dejó una obra y un estilo de enseñanza para la posteridad. A continuación, compartimos algunas curiosidades de su carrera y te contamos cuánto puede costar una de sus pinturas. No te pierdas los detalles.



Fuente: Instagram Bob Ross (/bobross_thejoyofpainting/)

Bob Ross: cuánto puede costar una de sus obras

Sus pinturas y su forma de expresarse son tan famosas y recordadas como su abultada y clásica cabellera “afro”. Se trata de Bob Ross, el artista estadounidense que nació en 1942 y falleció en 1995 y que, en el medio, se dio a conocer a nivel mundial gracias a su divulgación de la actividad artística.



Durante unos 11 años estuvo al frente de The Joy of Painting (El placer de pintar), programa televisivo en el que realizaba pinturas al óleo enseñando distintas técnicas y en el que compartía algunos secretos para que cualquier persona en su casa se animara a esta actividad.



Al día de hoy, y a casi 30 años de su muerte, su legado sigue vivo y en parte inmerso en la polémica. En Netflix, por ejemplo, se puede ver un documental (Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia) en el que se profundiza en los conflictos legales que giran en torno a sus derechos de autor.



Así y todo, sus obras se siguen vendiendo. Hace un par de años, un reconocido medio estadounidense citaba las declaraciones de Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc., quien indicó que muchas se venden en internet a un precio que oscila entre los 8 mil y los 10 mil dólares.



En algunos casos se pide mucho más (una publicación de eBay exigía 55 mil dólares). No obstante, cada uno de estos presenta una dificultad, que es la de no saber si se trata de un original o una réplica.



Bob Ross: cuántas pinturas realizó a lo largo de su vida

No hay manera de asegurar cuál es el total de obras que dejó Bob Ross en el mundo. Respecto a lo que hacía en su programa, se sabe que el artista estadounidense realizaba tres versiones de cada pintura: una antes de comenzar para usar como referencia, una en vivo durante la emisión y otra para destinar a fines educativos.



Al parecer, Ross pintó en 381 de los 403 episodios del show (en los restantes participaron invitados), lo que daría un total de 1143 pinturas. A pesar de esto, la lista sería mucho más extensa, ya que habría que contar clases personalizadas, participaciones en eventos públicos y otras variables más.



Hay quienes afirman que la cifra en cuestión sería mucho más alta y alcanzaría las 30 mil pinturas.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de las obras de Bob Ross y de la polémica que gira en torno a su leyenda?