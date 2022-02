Julieta Lonigro: "Los empleados municipales me saludan en secreto para no perder el trabajo"

Julieta Lonigro tiene 22 años. Fue electa reina de Guaymallén en una vendimia departamental atípica, que se celebró en Maipú porque Marcelino Iglesias no quiso hacer el concurso. Hoy la Justicia define si esta magestad disidente puede o no participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Habló con MDZ Radio y dijo cómo espera la definición de la Corte.

"Anoche estuve en la pisada de la uva, nos divertimos muchísimo con las otras reinas. No hubo ninguna diferencia, las chicas son muy compañeras, me unen. Así que estoy muy contenta con eso", comenzó contando Julieta Lonigro.

Sobre la definición de la Justicia dijo que se siente "expectante" y muy nerviosa, ya que al mediodía se sabría el dictamen. "Si es un 'no', vamos a seguir luchando pacíficamente, con respeto y cumpliendo nuestros objetivos y el proyecto de las 21 chicas, trabajando todo el año para incluir a los productores y para que la próxima reina de Guaymallén esté en el teatro griego el próximo año. Me voy a seguir nutriendo para representar de la mejor manera al departamento. Si se da, será un lujo". se anticipó.

Sobre el revuelo que ha desatado con su lucha judicial para participar de la elección nacional, Lonigro dijo: "Estoy muy emocionada, porque puedo demostrar que no soy un físico, somos personas de cuerpo y alma, y que puedo defender mis ideas con argumentos. Lo físico no es un factor limitante, hay que eliminar el bullying y la mirada cosificadora".

"No hay una ley nacional que diga que la reina debe representar a un municipio, eso es por costumbre. Guaymallén no puede objetar eso. No estamos pidiendo que el municipio nos apoye, sólo que nos diga que sí y luego con la comisión y la Corenave nos encargamos del resto", manifestó.

Siguiendo en el plano de las suposiciones, Julieta Lonigro se aventuró a decir: "Si gano y soy la Reina Nacional de la Vendimia, increíble, lo primero que hago es llorar y quedarme ahí tirada. Es tanta lucha. Yo hoy estoy muy feliz ya, porque hemos logrado cosas increíbles que dan mucha fuerza y valentía. Si gano voy a devolver todo el apoyo representando de la mejor manera, se lo merece el pueblo y Argentina, que tanto apoyo me está dando".

¿Recibís mensajes de apoyo del pueblo o te critican? "Cuando hice la fila, 5 o 6 horas, para sacar mi entrada en el Le Parc, la gente me consultaba qué pasaba, me apoyaba. Cuando fui a cenar, tras la pisada de la uva, una familia numerosa de Santa Rosa me dijo que seguían mi caso, que querían que luche y nos sacamos fotos. Todo el tiempo personas de otros departamentos, provincias y países que siguen esta causa me dan su apoyo. Digo '¡wow!, qué increíble hasta donde llega'".

Contó también que mensajes negativos recibe muy pocos. Ni siquiera uno por día, según ella. Además, resaltó que inclusive "los funcionarios municipales (de Guaymallén) a veces se esconden para saludarme, para no perder el trabajo".

Finalmente, opinó sobre los dichos del gobernador, Rodolfo Suarez, que ayer por primera vez se refirió al asunto y dijo que a su entender deberían participar todos los departamentos: "Me sorprendió. Cada día me sorprende algo nuevo. Qué alegría".