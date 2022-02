La verdad sobre la mansión abandonada de Pitbull en Miami

Hace unos años, Pitbull fue protagonista de una polémica que involucró también una misteriosa mansión abandonada en Miami. Los vecinos decían que era de él y se quejaron por la falta de mantenimiento. En esta oportunidad, recordamos el caso y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Pitbull: por qué se decía que la mansión abandonada de Miami era de él

Lo más probable es que el acontecimiento hubiese pasado desapercibido y no hubiese tenido la trascendencia que tuvo si no hubiese estado involucrado el nombre de Pitbull, uno de los raperos y artistas más famosos y exitosos de los últimos tiempos.



Más allá de todas las dudas e incertidumbres que se generaron al respecto, hay algo que no se puede negar: todo surgió a partir de una propiedad de Miami que llamó la atención de los vecinos y de las autoridades locales por su mal estado y la falta de mantenimiento.



Ubicada en Pinecrest, esta mansión fue denunciada por su estado de abandono y por presentar, entre otras cosas, el césped largo, malas hierbas y agua estancada.



Lo curioso surgió cuando se investigó acerca del dueño de la misma. Según investigaciones de Sarah Blaskey y Caitlin Ostroff para El Nuevo Herald, los documentos del condado indican que la propiedad fue adquirida por ENPI-GAO LLC, una empresa registrada en la misma dirección que Mr. 305 Inc, el sello discográfico de Pitbull.



De allí que los medios se hicieran eco de la situación y muchos comenzaran a hablar de Pitbull como el dueño de la abandonada residencia.



La polémica de la casa abandonada en Miami: qué dijo Pitbull al respecto

De acuerdo con la documentación encontrada, la propiedad fue adquirida en 2015 por una cifra cercana a los 850 mil dólares. Desde entonces hasta mediados de 2018 (epicentro de la polémica), nadie se habría hecho cargo de su mantenimiento.



En su momento, uno de los vecinos de la zona confesó que Armando Christian Pérez (así es el nombre del famoso rapero cubano-estadounidense) nunca había vivido en la casa, pero que aún así debería hacerse cargo de la misma.



Por su parte, el rapero de 41 años evitó manifestarse de forma directa. Quién sí habló fue Leslie Zigel, su abogado, quien expresó que “Mr. Worldwide” había negado ser el dueño de la propiedad y que no daría más explicaciones al respecto.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de esta curiosa polémica que tuvo como protagonista al rapero Pitbull?