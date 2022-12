Kit Connor, de Heartstopper, pasea por Argentina junto a Maia Reffico

Hace solo pocos días que finalizó el rodaje de la segunda temporada de Heartstopper, la serie revelación del año de Netflix. Se trata de una rom com definida por los propios actores como un "pequeño show" pero que se convirtió en un suceso absoluto en el mundo. Tal es así que, de hecho, hay una tercera temporada confirmada.

Casi el mismo día en que finalizaron las grabaciones de la segunda parte de la serie, los fanáticos sudamericanos de Heartstopper se llevaron la sorpresa de que Joe Locke y Kit Connor viajaban al Brasil para estar presentes en un especial evento que organizó Netflix y que reunió a varias estrellas de las series del momento.

El anuncio se presentó en un video en donde Locke y Connor saludaban a los fans brasileños. “Hola, Brasil. ¡Esperamos verlos en CCXP22!”, simplemente decían. Es así que Joe y Kit aterrizaron en el aeropuerto de Guarulhos en compañía de Sebastian Croft, el intérprete del personaje de Ben Hope en Heartstopper.

En las entrevistas, los jóvenes hablaron sobre el éxito y el impacto de la serie en la población LGBTIQ+, pero también en todo el mundo que la vio. “Es maravilloso que la gente se sienta vista y representada, especialmente el público de edad mayor, que no tuvo esto en su juventud. Es muy especial”, dijo Connor. Locke, por otro lado, fue más emotivo en su respuesta: “¡Es una serie que muestra felicidad queer! Necesitamos esto. Es algo de lo que estoy muy orgulloso: que mi primer trabajo tenga este gran impacto”.

Además de participar en este encuentro, Kit y Joe tuvieron la posibilidad de pasear un poco por San Pablo, visitar una cafetería y una librería, y hasta tomarse fotografías icónicas, reviviendo por ejemplo una de las escenas más amadas por los fans de Hearstopper, en la que ambos se encuentran frente a frente pero solo se ven sus pies, y los de Joe se encuentran en puntas de pie (tal como el Charlie, el personaje que el interpreta, se alza para besar mejor a Nick, el personaje que interpreta Connor).

Joe Locke y Sebastian Croft hacia Reino Unido pero... ¡Kit Connor hacia Argentina!

El domingo en la noche Joe Locke y Sebastian Croft viajaron hacia Inglaterra, pero en el aeropuerto internacional de San Pablo no los acompañó en ese momento Kit Connor, sino que el joven llegó a Guarulhos más tarde, pero para abordar un avión hacia Argentina.

¿El motivo? Encontrarse con Maia Reffico, la actriz y cantante con la que filmó una película -que se encuentra en post producción- y donde muchos aseguran que habría nacido el amor -aunque ellos no lo confirman-.

Maia y Kit, que se muestran súper unidos prácticamente desde que se conocieron, fueorn vistos caminando de la mano en París y esto hizo que haters en las redes sociales acusaran a Connor de ser "un heterosexual que actúa como queer". Desde ese momento ambos jóvenes, que levantan la bandera LGBT públicamente, enfrentaron con valentía y estoicismo a varios trolls de las redes que emitían comentarios desagradables hacia ambos, en un absoluto mal entendido fanatismo.

Fueron estos hechos, junto a las ridículas acusaciones de queerbaiting, los que hicieron que Connor deje la red social Twitter, no sin antes confesar su bisexualidad pero no en el momento elegido por él mismo, sino por sentirse obligado a hacerlo. Este hecho fue condenado por muchas celebridades alrededor del globo, con cataratas de mensajes de cariño hacia Kit. Incluso Olivia Colman, quien interpreta a su madre en la serie, declaró estar orgullosa de él, "pero no de quienes le hicieron bullying".

Kit Connor y Maia Reffico caminan por las calles de Palermo, en Capital Federal.

Pues un nuevo capítulo de la relación (¿de amistad? ¿de amor? ¿sin etiquetas?) de Maia y Kit se escribe desde el suelo argentino. Es que algunos fans de Heartstopper reconocieron a Kit Connor caminando por Palermo -"¡Están por la zona del ecoparque!", se avisaban por redes sociales- y le pidieron un abrazo o una selfie, a lo que el actor, con total simpatía y buena onda, se prestó sin problemas.

"Me los encontré en una esquina, esperando el cambio del semáforo. No puedo creer que le di un abrazo a Kit Connor", escribía una fan en Twitter.

Otra chica confesó la autoría de la imagen que luego se viralizó en Instagram y Twitter, explicando que quería pedirles una foto a los jóvenes actores pero que no se animó, y por eso les tomó una a ellos solos.

Kit y Maia pasean por Recoleta. Foto: Instagram.

Otra fanática se los cruzó en el Cementerio de Recoleta, y también fue testigo de la amabilidad y buena energía de ambos jóvenes actores. En las fotos, que fueron compartidas en Twitter, la joven charló con ellos, se sacó selfies y recibió sonrisas y saludos.

Kit Connor en un restaurante porteño. Foto: Instagram.

También se lo vio disfrutando de un restaurante, y esta vez fue un chico quien le solicitó a Kit una selfie para atesorar.