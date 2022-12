Carlota Casiraghi y cuatro datos que no se saben de su vida

Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco y del difunto Stefano Casiraghi, es una socialité que resulta muy hipnotizante. Mientras busca mantener reservados los detalles de su vida privada, a las personas les resulta atrapante acceder a información sobre la vida de esa “no princesa”.

Vamos a descubrir algunas curiosidades sobre Carlota Casiraghi que no todos conocen.

Cosas que no sabías sobre Carlota Casiraghi

1. Le apasionan los caballos y hacer equitación

Desde que era tan solo una niña, la hermana de Pierre y Andrea Casiraghi, disfruta de montar a caballo. Esta es una actividad que le ha servido en todos los aspectos de su vida, incluso a la hora de moldear su personalidad.

“Me dieron la energía para seguir adelante, la capacidad de pelear, dándome una confianza rara y una fuerza invaluable. También me enseñaron una gran humildad”, confesó Carlota Casiraghi durante una entrevista.

2. Le encanta la filosofía

Carlota estudió filosofía en el Instituto de Estudios Políticos de París, popularmente conocido como Sciences Po. No solo se enfocó en esta área desde un lugar profesional y académico, sino que además es una parte fundamental de su vida diaria.

“La filosofía me anima y me habita y cuando uno está molesto por un texto o un pensamiento, uno no puede compartimentar. Vivo con el deseo de comprender. Es parte del ser que soy”, confesó.

Es presidente y miembro fundador de Les Rencontres Philosophiques de Mónaco. Carlota Casiraghi ha captado la atención de las personas toda su vida.

3. Habla francés, inglés, alemán e italiano

La nieta de Grace Kelly se desenvuelve muy bien con varios idiomas. Si bien el francés es su lengua natal, el inglés lo maneja a la perfección, pues lo comenzó a aprender desde que era muy pequeña.

Comenzó a sumergirse en el italiano cuando estaba en la secundaria, idioma que además practicaba con su padre y su familia paterna. Y aunque lo hable con fluidez, no se siente tan cómoda cuando debe hacerlo.

Ya en la universidad fue cuando decidió comenzar a estudiar alemán con la idea de poder sumergirse en los textos de algunos de los autores que más le atraían.

4. Ha trabajado como modelo

No es común ver a miembro de una familia real entrar en el campo del modelaje, o de cualquier trabajo en el medio del espectáculo. Pero teniendo en cuenta quién es su abuela, no es de extrañar que Carlota Casiraghi se haya sentido atraída por el mundo de las pasarelas.

Ha trabajado para marcas como Gucci, Chanel e Yves Saint Laurent.