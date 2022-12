Así fue el look que Máxima de los Países Bajos eligió en la última navidad

Máxima de los Países Bajos sabe elegir el conjunto perfecto para cada ocasión, o al menos así lo demostró la Navidad pasada, cuando asistió a la Christmas Music Gala 2021.

La royal apareció en la alfombra roja con una capa de Valentino que parece bastante simple, aunque en realidad tiene detalles exquisitos; un dato curioso es que posee esta prenda en varios colores ya que le fascina. Por debajo de esta se asomaba un poco el vestido que más tarde reveló durante el evento.

Máxima de los Países Bajos eligió a Natan para la Navidad 2021

La reina eligió un vestido midi de la firma Natan, el cual pertenece a la colección primavera-verano de alta costura 2021. La seda con la que está confeccionado es beige y tiene una cuadrícula en esa gama de tonos, aunque lo que lo vuelve único son las lentejuelas que acompañan al patrón dándole un toque único.

Esta prenda tiene un diseño muy favorecedor: corta a la altura de la cintura con un pequeño cinturón beige para después cae hasta la mitad de la entrepierna, y la parte de arriba tiene cuello bote y mangas largas. Simple, elegante y con la dosis justa de glamour.

Máxima de los Países Bajos armó un look totalmente navideño. | Fuente: Instagram @koninklijkhuis

Completó su look con unos stilettos de Gianvito Rossi, los cuales le hemos visto en varias ocasiones. También sumó un clutch de Sophie Habsburg, un modelo súper exclusivo pintado a mano, y unos artes en forma de gota de Steltman. Todo en los mismos tonos.

En cuanto a su pelo y maquillaje, fue por algo mucho más simple: make up natural en tonos marrones y el pelo suelo con pequeñas ondas. Realmente se veía espectacular, demostrando cómo con elegancia es posible verse con mucho estilo y robarse todas las miradas.

Durante la Christmas Music Gala, niños de todo Países Bajos interpretaron éxitos navideños como parte del proyecto More Music in the Classroom, el cual está comprometido con la educación musical estructural y de calidad en todas las escuelas primarias del país. Máxima de los Países Bajos es presidenta de honor de esta fundación.