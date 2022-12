Quién es Katya Echazarreta, la primera mexicana que viajó al espacio

La ingeniera eléctrica Katya Echazarreta es la primera mujer proveniente de México en viajar al espacio a bordo del quinto vuelo tripulado de la compañía de transporte aeroespacial, Blue Origin, en la misión NS-21.

La joven de 27 años cuenta que este es un sueño que tiene desde pequeña y que hizo todo lo posible por cumplirlo, aun cuando tuvo que relegar sus estudios para poder ayudar a su familia.

Katya, también conocida como Kat Voltage, fue seleccionada por Space for Humanity de entre 7 mil solicitantes mientras aún tenía 26 años.

Dicha compañía es una organización sin fines de lucro encargada de elegir a líderes de todas partes del mundo con el fin de que realicen un viaje al espacio para cambiar su perspectiva del mundo a su regreso y poder intervenir en aspectos claves para mejorar la sociedad en la que vivimos.

Kat Voltage hizo historia viajando al espacio. FUENTE: Instagram @katvoltage

Esta es la historia de Kat Voltage

Katya Echazarreta nació en México y a los 5 años de edad tuvo que emigrar con su familia a Estados Unidos. Su pasar no era bueno ya que tenían muchas necesidades, por lo cual la joven tuvo que trabajar en un McDonald´s para poder ayudar a su madre a llevar la comida a la mesa. Sin embargo, cuando lograron estabilizarse un poco, no lo dudó y comenzó a dedicarse a ella misma.

Resaltó que decidieron mudarse por un deseo de su madre, quien quería que sus hijas no tuvieran el mismo destino que ella. Su padre, y luego su esposo, no la dejaron seguir una carrera, por lo cual ella no quería que lo mismo le sucediese a sus hijas.

Por eso mismo, Katya dice que todo lo que es ahora se lo debe a su madre y al esfuerzo que hizo para que ella pueda estudiar y cumplir sus sueños.

La joven inició su carrera profesional con una pasantía en la Nasa luego de egresar de la carrera de Ingeniería Eléctrica, la cual terminó convirtiéndose en un trabajo de tiempo completo como integrante en cinco misiones en las que se ha desempeñado como ingeniera de pruebas.

Aseguró que lo más difícil no fue haber llegado hasta donde llegó, sino ver el planeta tierra desde arriba y saber que, al volver, se iba a tener que encontrar con las diferencias de la sociedad donde ser mujer y mexicana implica no tener lugar en esos puestos y no ser lo suficientemente reconocida por sus labores, algo que quiere cambiar a toda costa.

Y además recalcó: “No se rindan, siempre nos dicen que sí se puede y quiero que vean que sí se pudo. Yo escuchaba toda la vida, tu sueño es uno en un millón no deberías seguir con eso, pero yo decidí ser ese uno en un millón, así que por favor decidan ser ese uno”.