Lizzo compró una increíble mansión por 15 millones de dólares

Lizzo es noticia por algo que poco tiene que ver con su carrera artística: acaba de comprar una lujosa y moderna mansión en la región de Beverly Hills. Por la misma, la cantante estadounidense desembolsó nada más y nada menos que 15 millones de dólares.

Vista panorámica de la nueva casa de Lizzo - Fuente: Alex Zarour - dirt.com

Lizzo: todos los detalles de su nueva mansión multimillonaria

A sus 34 años, Lizzo sigue disfrutando de las mieles del éxito y ahora se dio el gusto de adquirir una nueva mansión, la cual compró por un total de 15 millones de dólares.



Se trata de una propiedad que supo pertenecer a Harry Styles, de hecho, es la primera casa que el británico tuvo en los Estados Unidos, aunque la que ahora habita Lizzo no es exactamente la misma que tenía el ex One Direction.



Y es que Styles la tuvo entre 2016 y 2018 y luego la vendió a Sam Gnatovich y Alexi Rennalls, de SIMO Design. Esta pareja demolió la construcción por completo y luego diseñó una nueva.



En 2019 Aaron Bay-Schuck adquirió la casa por unos USD 11 millones, y tras realizarle una serie de pequeñas modificaciones, el director ejecutivo de Warner Records la puso nuevamente a la venta y fue así como llegó a las manos de la cantante cuyo nombre de nacimiento es Melissa Viviane Jefferson.

Así es la lujosa y moderna mansión de Lizzo

La nueva adquisición de Lizzo se encuentra en la zona montañosa de Beverly Hills, en una comunidad cerrada donde también viven famosos como Jon Voight, Demi Moore y Jessica Alba.



La construcción en sí abarca casi 500 metros cuadrados, los cuales están distribuidos en 3 dormitorios, 3 baños completos y otras comodidades tales como un cine privado.



Tanto en el exterior como en el interior, el estilo moderno y natural ofrece una sensación de armonía y de conexión con la naturaleza. Para esto es fundamental el protagonismo de la madera ya que aporta una estética tan elegante como rústica.



La casa cuenta con numerosos balcones-terrazas que conectan con el exterior. En este último, las extensas superficies de césped y la amplia piscina de casi 20 metros de largo son algunos de los aspectos más sobresalientes.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles referidos a la nueva mansión de la cantante Lizzo?