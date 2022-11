Todas las fotos y detalles del súper evento por los 20 años de Halpern SRL

Halpern SRL, empresa líder en la distribución mayorista de insumos para conducción y cuidado del agua y preparación de suelos agrícolas, celebró sus vigésimo aniversario con un gran evento corporativo que reunió a clientes, proveedores, empresarios y amigos.

La celebración se realizó en el edificio que Halpern SRL posee en Luján de Cuyo y asistieron también el ministro de Ambiente, Humberto Mingorance; la directora de Aguas, Lía Martínez; el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo y el ingeniero Guillermo Cúneo, en representación del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli.

Durante el festejo, el fundador y CEO de la compañía, Sebastián Halpern -quien también es mundialmente reconocido por sus logros deportivos como corredor del Dakar- renovó su compromiso con el cuidado del agua.

“Nos hemos dedicado en estos 20 años de Halpern a cuidar el recurso más preciado de nuestra naturaleza, el agua, para ésta y para las próximas generaciones”, dijo.

Sin embargo, Halpern se refirió también a la grave situación de sequía a la que se enfrenta Mendoza y toda la región: “Tenemos que entender y aceptar que vivimos en un desierto y que, por ese motivo, debemos mejorar nuestros usos del agua. Esto significa: tecnificar su aprovechamiento, cobrar lo que realmente cuesta el agua, y una vez que la usamos, seguir tratando y reutilizando toda la que se pueda”.

Cambio en la matriz productiva

El empresario, además, señaló la necesidad de cambiar la matriz productiva de Mendoza incorporando la minería responsable a ciertas áreas: “El futuro ya no puede ser sólo agrícola o turístico. Mejorando los sistemas de control ambiental y la tecnificación del uso del agua, podremos ampliar la matriz productiva habilitando una minería responsable en zonas donde no sea posible realizar otras actividades. Una minería cuyas regalías sean destinadas a construir las obras hidráulicas necesarias para la conducción y el uso eficiente del agua en la provincia”.

En ese sentido, Halpern se refirió al caso de San Juan, indicando que en esa provincia, sólo el 1% de las concesiones de agua son para uso minero, y más de 11.000 personas se benefician directa o indirectamente con el trabajo que genera la minería, mientras que la exportación llega a mil millones de dólares anuales y los fondos mineros se utilizan para mejoras de riego y obras hidráulicas”.

Agradecimiento a los asistentes

En su discurso, Sebastián Halpern se mostró muy emocionado por el camino personal y empresarial recorrido, y manifestó su agradecimiento a los presentes, indicando que cada uno había sido invitado porque era importante para él y que había decidido homenajear a uno de ellos en representación simbólica de todos.

Por eso, entregó una placa de reconocimiento a uno de sus colaboradores, Juan Abuin.

“Sebastián es para mí un ejemplo de cómo el esfuerzo, trabajo y perseverancia pueden superar la adversidad. Pero también es un signo de los nuevos tiempos: empresarios jóvenes que no sólo quieren hacer negocios, sino que se comprometen con la sustentabilidad y con la comunidad en la que desarrollan su actividad”, afirmó Abuin al recibir el homenaje.

Acción con Alimendar Mendoza

El cóctel del evento estuvo a cargo de la chef Graciela Hisa y los vinos fueron de la Bodega Pulenta Estate. Todo lo que no se consumió fue donado a la Alimendar Mendoza, una iniciativa que rescata los alimentos no consumidos en eventos y los entrega a comedores, etc, disminuyendo el desperdicio y el hambre en la provincia.

En este caso, se lograron recuperar 25 kilos de comida que se destinaron al Hogar Inmensa Esperanza, ubicado en Luján de Cuyo, cerca del edificio de Halpern.

No te pierdas, a continuación, la galería de fotos del evento:

Aldo Ostropolsky fue de los primeros en llegar.

Alejandra D´Alessadro y Abel Lemos también dijeron presente.

Ariel Fabrizio, Constanza Carcaño, Gustavo Baldoni, Claudia Piedrahita, Lorena Alvarez, Diego Cevinelli, Santiago Barbera junto a Sebastián y Cecilia.

Carlos Balter también estuvo.

Carlos Rivarola, Martín Pérez, Juan Abuin, Caco Merlo.

Cecilia Lampa con sus hijas Josefina (en sus brazos la pequeña Roma), Milagros y Clarita.

Cecilia y Susana Lampa, Luis Gonzales y Sebastián Halpern.

Clarita sorprendió a los presentes al dar la frase final del discurso y emocionó a Sebastián y a su esposa Cecilia.

Eduardo Pulenta (h) y su esposa acompañaron a su amigo Sebastián en la celebración.

Fernando Pellice, Rubén Aguilar, Fabián Famar.

Fernando y Leandro Panella con sus esposas.

Gianni Badaloni, Belén Bartalitis, Martín Sánchez, Jimena Alcalde, Martín Aguirre y Belén Grafigna.

Jaime Izquierdo junto con Sebastián Halpern y Cecilia Lampa.

José Belmonte, Graciela Manzano, Sebastián Halpern y José Bahamonde.

José Millán, Fabián Andreu, el intendente de Luján de Cuyo Sebastián Bragagnolo, Cecilia Lampa y Sebastián Halpern.

Juan Abuin recibió un reconocimiento que simbolizaba el agradecimiento de Sebastián Halpern a todos los presentes.

Juan Chirca y su esposa Patricia Ostropolsky con Cecilia y Sebastián Halpern.

Los anfitriones con el Ministro de Ambiente Humberto Mingorance.

Mariano Jiranek y Lalo Robello con sus parejas disfrutaron junto con Darío Nolli y Carina Tello.

Martín Wintestetter junto a Sebastián y Cecilia.

Eduardo Pulenta no quiso perderse el festejo.

Pablo Guerra y Luis Garífoli.

Sebastián Halpern dio la bienvenida a todos.

Sebastián González, Juan Barquero, Gabriel Miralles.

Paula Halpern y la pequeña Clarita Halpern.

Amigos y colaboradores dijeron presente.

Cerca de 500 invitados disfrutaron del evento.

Claudio Fasceto y su esposa.

Juan Argerich, Cristian Tsallis, Alejandro Bertolini, Juan Giugno.

La consultora Martha Reale y su esposo.

Mónica Slipak Logan y Clara Frenk Sananes con Sebastián Halpern y Cecilia Lampa.

Sebastián Halpern estuvo acompañado por su esposa e hija durante todo su discurso.