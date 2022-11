Helitronador, la experiencia de volar sobre viñedos y hacer turismo de una manera única

Helitronador es una empresa turística que ofrece un servicio absolutamente singular: city-tours en helicóptero en la Ciudad de Mendoza y visitas a una selección de bodegas, brindándole al turista una nueva opción que le permite ahorrar tiempo y gozar de un paseo con increíbles vistas a la Cordillera de los Andes.

"La verdad que cuando me lo propusieron me pareció algo súper diferente", fue el primer pensamiento. Para los que recorremos asiduamente las bodegas es sumamente gratificante poder ver el mapa desde arriba de una capital del vino como Mendoza. Para aquellos, que no van tan seguido a probar vinos, es muy llamativo subirse a un helicóptero y poder sobrevolar las bodegas y también los mayores hitos turísticos de Mendoza.

Es una empresa con experiencia en el rubro. Vienen trabajando desde hace años en la Patagonia, sobre todo en Bariloche. Y desde hace un año y medio se asentaron en Mendoza, con gran respuesta del público. Por la ciudad del vino hay city-tours y visitas a una selección de bodegas brindándole al turista una nueva opción que le permite ahorrar tiempo y gozar de un paseo absolutamente incomparable con cualquier otro.

Para aquellos que quieren tener un panorama de la ciudad, un vuelo por Mendoza Capital te permite disfrutar de las hermosas vistas del lugar, el Parque General San Martín, el estadio mundialista Malvinas Argentinas, el pedemonte y las quebradas características de la zona.

Sin embargo, otros optan por el embalse del Dique de Potrerillos, que es un festival de colores: el turquesa del lago, el verde de las montañas, el azul del cielo y el blanco de las nieves eternas del Cordón del Plata, que hacen del recorrido una experiencia única.

Antes de las fotos, un video en primera persona contando la increíble experiencia:

Un vuelo divino

Helitronador vuela tanto en Luján de Cuyo como en el Valle de Uco, por destacados puntos referenciales del vino argentino. Desde visitar Las Compuertas aterrizando en Bodegas como Durigutti Winemakers o Cheval des Andes hasta llegar a Agrelo como hicimos nosotros, que llegamos a disfrutar una jornada en Anaia Wines, la casa vitivinícola recientemente premiada como Mejor bodega en Arquitectura y Paisajes por las Grandes Capitales del vino. Verla desde el aire es una experiencia espléndida.

También la bodega llega hasta Piedra Infinita, en el Valle de Uco, que fue elegida durante tres años seguidos como "Mejor Viñedo del Mundo" por el concurso Best Vineyards, o el resort The Vines, uno de los hoteles mejor catalogados de toda la provincia.

Nosotros fuimos bendecidos por un clima maravilloso y la calidez del piloto hizo que el viaje sea una aventura totalmente placentera. Se puede sentir un verdadero relax, y además de ahorrar tiempo, verdaderamente se llega a las bodegas con un ánimo aún más diferente.

A medida y para disfrutar

¿Cuáles son los "plus" de esta vivencia? Siempre las experiencias pensadas por Helitronador son enfocadas en el disfrute del pasajero. Nunca te van a recargar de bodegas o atracciones, sino que lo van adaptando a lo que vos querés, a fin de que tus resultados sean inolvidables.

Por lo general, se empieza en una bodega, y al llegar a la misma el paseo incluye degustación y visita. Luego, se vuela hacia otra donde estará esperando el almuerzo. Y luego el cliente, de acuerdo a las propuestas, va tomando la decisión sobre cómo proseguir la jornada o terminarla.

Quizás haya personas que, en un primer pensamiento, tengan algo de temor a subir a un helicóptero... es cierto que son un tanto alejados de nuestra cotidianidad, pero justamente por eso, yo te digo que te animes. No te vas a arrepentir. Será algo que no vas olvidar nunca.

Contacto:

Jimena Sánchez +54 9 261 336 8639 - mendoza@helitronador.com

María Paz +54 9 2972 539118 - bariloche@helitronador.com

¡Mirá las fotos de una experiencia que tenés que animarte a hacer!

Federico Lancia, listo para partir.

Uno de los helicópteros.

Increíbles vistas mendocinas.

Anaia Wines, desde el cielo.

Mariana Borzani y Patricia Serizola recibieron a María Paz, de Helitronador, y al piloto.

Catena Zapata.

Una vivencia inolvidable.

El helicóptero, recién aterrizado en Anaia Wines.

¡No hay que dejar de hacerlo!