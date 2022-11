Cómo activar el modo "No molestar" en WhatsApp y para qué sirve

Si en tu rutina encuentras que tus chats de WhatsApp te quitan tiempo y te impiden ser productivo, existe una solución para silenciar las notificaciones y que no tengas que revisarlo constantemente.

Este año WhatsApp lanzó una nueva función, el modo "No molestar". Al activarla, las notificaciones de mensajes y llamadas de WhatsApp dejarán de aparecer en el menú y no harán vibrar o sonar tu celular. Por lo que es ideal activar este modo si necesitas ser más productivo en el trabajo o mientras estudias. Causará menos distracciones al momento de realizar este tipo de actividades o simplemente si quieres descansar.

Cómo activar la función "No molestar"

La función de "No molestar" se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS. Para activarlo, únicamente debes desplegar el menú de notificaciones. En el caso de iOS se muestra cuando deslizas el dedo de abajo hacia arriba y verás el ícono de la luna para activarlo.

En el caso de Android, el menú se despliega desde arriba hacia abajo y verás un ícono circular con una línea horizontal. Al presionarlo activas el modo No molestar.

Cuando pierdes una llamada por tener activada esta función, WhatsApp te notificará en la sección de conversación e historial de llamadas.

Foto: WABetaInfo

Como se puede ver en esta captura de pantalla de WABetaInfo, cuando se pierde una llamada y no molestar está habilitado, este evento se agrega automáticamente a la conversación y pronto también en la pantalla del historial de llamadas. Tenga en cuenta que esta información solo es visible de su lado para que el destinatario no sepa que perdió la llamada porque el modo de no molestar estaba habilitado en su dispositivo.