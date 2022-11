Cuántas esposas tiene en total el Emir de Qatar

El Jeque y Emir de Qatar tiene tres esposas, tal como lo permite la tradición musulmana, y la jequesa Jawaher bint Hamad Bin Suham Al Thani es la primera dama. Esto se hizo evidente tras la visita que realizó Tamim bin Hamad a los reyes de España Felipe VI y Letizia, en la cual tuvo de acompañante a su primera mujer.

Esta sería la primera vez que el Emir hace una aparición en público con una de sus mujeres en el extranjero, y es quien lo suele acompañar siempre durante sus viajes oficiales dentro de su propio país. Con ella se casó en el año 2005 cuando aún era príncipe heredero, con la segunda, Anoud bint Mana Al Hajri, contrajo matrimonio en el 2009, y la última es Noor bint Hatal Al Dosari, con quien se casó en el año 2014.

Jawaher, su primera dama, casi no contaba con fotos públicas ya que nunca había hecho apariciones en el extranjero anteriormente. La primera vez que se la vio con mejores imágenes tomadas por la prensa fue en el viaje a España. De las otras dos mujeres no hay fotografías ya que no suelen asistir a actos públicos ni a eventos formales. Sin embargo, las tres son conocidas como Panguian.



El Emir tiene tres esposas y visitó España con su primera dama. FUENTE: Instagram @tamim

¿Qué se sabe de sus tres esposas?

Por un lado, si se presta atención al nombre de la jaquesa primera dama, Jawaher bint Hamad, se puede ver que pertenece a la misma dinastía que su marido, los Al Thani. Por lo tanto, son primos segundos. Es licenciada en administración de empresas por la Universidad de Qatar y se convirtió en una importante defensora de los deportes femeninos creando un torneo de fútbol con sus nombres.

Como lo dictamina la tradición, el jeque debe elegir a su primera esposa entre las mujeres de la propia familia real. Hamad bin Suhaim Al Thani, padre de Jawaher, quien ejerció como ministro de Estado, es el tío abuelo del actual mandatario. Con ella tienen cuatro hijos: Almayassa, Hamad, Aissa y Jassim.



Con su segunda esposa, Anoud bint Mana, tiene dos hijos, y de su tercer matrimonio con Noor bint Hatal nació Joaan, su hijo más pequeño. Con respecto a la segunda de ellas, es más reconocida que la tercera, quien jamás ha salido en público ni acompañó a su esposo a eventos ni actos.

Cabe destacar que, según la organización Human Rights Watch (HRW), las mujeres han logrando importantes avances en materia educativa teniendo en cuenta el sistema desigual que priva libertades básicas para el género femenino en este país. Aunque“aún tienen que enfrentarse a normas oficiales de tutela masculina que limitan su capacidad de llevar adelante vidas plenas, productivas e independientes”.