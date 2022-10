Cinco trucos para mejorar tus fotos en BeReal

A diferencia de otras aplicaciones, BeReal no permite subir fotos editadas ni usar filtros que alteren la esencia “real” de las mismas. Sin embargo, existen algunos secretos que ayudan a mejorar las imágenes y a que se destaquen entre las demás.

BeReal ofrece una experiencia más genuina y auténtica que otras redes sociales - Fuente: pixabay.com

Claves para lograr mejores fotos en BeReal

1. Calidad de la imagen



Ante la imposibilidad de usar filtros u otros elementos de edición, el mayor secreto para mejorar las fotos en BeReal pasa por prestar atención a cada uno de los detalles que hacen a toda la imagen en general.



Dicho de otra manera, se trata de manejar nociones básicas de fotografía. En este caso, lo primero que hay que saber es que, por lo general, la cámara incorporada en aplicaciones como esta e Instagram no suele tener la misma calidad que la del teléfono en sí.



Por eso, si no se tiene una buena cámara lo mejor que se puede hacer es evitar las fotos con zoom y/o con muchos detalles.



2. Luz



Es una de las grandes claves de la fotografía: teniendo un buen manejo de la noción de luz se pueden obtener imágenes de carácter artístico y que se diferencien con claridad de las demás.



Lo difícil de esto es que hay que actuar con rapidez porque BeReal envía una sola notificación al día, en cualquier momento del mismo, y con la posibilidad de registrar una imagen durante tan solo 2 minutos.



3. Encuadre



Este truco es similar al anterior, en el sentido de que es uno de los pilares fundamentales del mundo fotográfico. Por más edición y filtros que se apliquen, es muy difícil que una imagen se destaque si la composición de los elementos que la integran se encuentra desequilibrada.



4. Hacer foco



Como las cámaras de los celulares funcionan en modo automático, el característica del foco es un aspecto que muchas veces se descuida y esto da como resultado fotos en las que no se ve con nitidez el objeto o el paisaje que se quiere registrar.



5. Practicar



Al ser una red social tan nueva y novedosa, por lo reciente de su lanzamiento y por lo sorprendente de su propuesta, es lógico que las primeras imágenes no salgan de la manera pensada.



Por más que parezca una obviedad, para lograr buenas fotos es importante evitar la frustración y ser perseverante con la práctica.