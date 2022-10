Los mejores destinos para viajar en 2023, según National Geographic

Como todos los años, National Geographic compartió los 25 lugares que los viajeros deberían conocer en 2023, según un grupo de editores de diversas partes del mundo y especialistas en viajes. Estos destinos fueron catalogados como “los mejores del mundo”, en inglés los Best of the World Destinations.

Esta lista hace foco en aquellos destinos y experiencias de viaje que aprovechan los beneficios del turismo para fortalecer sus comunidades y entornos locales, tanto naturales como culturales y etnográficos. A través de categorías los editores compartieron cuáles son estos sitios imperdibles.

En total son cinco categorías: Familia, Aventura, Cultura, Naturaleza y Comunidades locales, en las cuales se destaca a aquellos destinos que innovan en ecoturismo, sostenibilidad y contacto con la cultura local.

Los 5 mejores destinos de aventura

Utah, Estados Unidos Con cinco parques y ocho monumentos nacionales, Utah es un destino de aventura por excelencia. Pero quienes llegan hasta este destino solo tienden a visitar un pequeño e icónico grupo de enclaves, como el Parque Nacional Zion, conocido por sus cañones angostos y sus imponentes acantilados.

Desde el gobierno de Utah se impulsa un programa de ayuda para financiar proyectos por todo el estado que incluyen el Forever Project del Parque Nacional Zion.

Choquequirao, Perú

Choquequirao, "cuna de oro" en lengua indígena quechua, es la ciudad menos visitada de Machu Picchu. Se encuentra a casi 1000 metros entre los picos de los Andes y la selva; para llegar, se debe recorrer a pie unos 30 kilómetros zigzagueando por senderos vertiginosos.

Aún quedan muchos templos, terrazas y plazas por excavar. Entre los elementos más intrigantes de esta antigua ciudad destacan las Terrazas Llama, llamadas así por las 33 imágenes de llamas esculpidas casi a tamaño natural.

Alpes austríacos

Los “pueblos montañosos” son una red de pueblos de los Alpes que incentiva el turismo en las pequeñas comunidades de la región. La cadena se concentra en los estados del oeste de Austria, incluidos Tirol y Carintia, con ciudades miembro adicionales en Suiza, Alemania, Italia y Eslovenia.

En cada uno de estos lugares se puede hacer trekking, ciclismo y escalada de montaña, también deportes de invierno como el esquí de fondo o la escalada sobre hielo.

Parque Nacional Revillagigedo, México

A este destino se lo conoce como las “Galápagos de México”. Se encuentra a casi 500 kilómetros del extremo sur de la Península Sur de la Baja California. Es la reserva marina protegida más grande de Norteamérica con más de 90 mil kilómetros cuadrados, es refugio de una fauna marina tropical muy diversa, desde tiburones martillo hasta ballenas jorobadas.

Los turistas pueden tener una interacción íntima con mantarrayas gigantes. El biólogo marino y director de cine Erick Higuera, cuenta que las mantarrayas pueden llegar a pesar hasta 1.600 kg.

Nueva Zelanda

La Isla Sur de Nueva Zelanda, Queenstown, una ciudad de unos 15.000 habitantes, asentada a orillas de un lago, es famosa por su oferta de esquí y por las posibilidades senderistas a lo largo de todo el año en la sierra Remarkable. Pero las rutas en bicicleta en la zona serán la gran novedad de los próximos años.

Para 2025 se espera que una red de carriles y senderos para bicicletas recreativos y de traslado conecten los lugares de trabajo, las escuelas y otros espacios urbanos, entre paisajes soñados.

Los 5 mejores destinos para la naturaleza

Las Islas Azores

El archipiélago fue el primero del mundo en ser certificado por EarthCheck, una entidad líder del turismo ecológico. Cuatro de las nueve islas que la conforman son reservas de biosfera de la Unes. El sitio es un oasis para 28 especies de ballenas y delfines.

Las Azores son una región autónoma de Portugal que busca innovar. “Tienen una visión unificada de la sostenibilidad. Saben que necesitan [proteger] su entorno único, para permanecer igual incluso cuando ocurren cambios”, la exploradora de National Geographic Miriam Cuesta García. Por ello, esta cadena de islas volcánicas, que lucha por asegurar su futuro, alienta un turismo sostenible.

Parque Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos

Este no es uno de los parques naturales más populares de Estados Unidos, el escritor Robert Draper, colaborador de The National Geographic, indicó que solo 400,000 personas lo visitaron antes de la pandemia, casi 10 veces menos que los que recibió Yellowstone. Sin embargo, es un sitio inigualable, hogar de cactus, correcaminos y las oropéndolas amarillas, y mamíferos como la jabalina.

En esta zona, el Río Grande forma una frontera entre México y el parque Big Bend, que es atravesada por la mezcla de la cultura mexicana y estadounidense a través de los distintas comunidades originarias que la habitan.

Botswana

Los parques nacionales y reservas naturales de Botsuana continúan luchando contra una serie de amenazas, desde el turismo invasivo a la caza furtiva. Sin embargo, gracias a los nuevos proyectos contra el furtivismo, a la organización basada en las comunidades locales y a la ayuda de voluntarios, la presión sobre la fauna está disminuyendo.

Un buen ejemplo es el trabajo que se está realizando para preservar a leopardos, hienas de varios colores y a una gran población de elefantes en el Tuli Block, una estrecha franja junto al río Limpopo River, en la frontera entre Botsuana, Sudáfrica y Zimbabue.

Eslovenia

En Eslovenia se creó una ruta ciclista gourmet que se transita durante 11 días y conecta a 10 destinos. El proyecto forma parte de una serie de los recorridos ecológicos que el país ha preparado para los visitantes en el marco de su “Esquema Berde".

‘‘Los ciclistas pueden llegar mucho más lejos (al campo) para descubrir que cada (vaca) pasto producirá un queso único,’’ dice Jan Klovara, uno de los promotores de este proyecto gastronómico y ciclista. La ruta abarca el país entero, desde la capital, Ljubljana, a través del alpino valle de Soca hasta la meseta o región Karst, y siguiendo el curso de los ríos Drava y Sava.

Las Tierras Altas de Escocia, Reino Unido

Las Tierras Altas escocesas se han ganado una reconocida fama por su belleza austera a partir de paisajes fascinantes con ovejas. Sin embargo, la tala y el pastoreo han devastado su ecosistema; por ello, la organización sin fines de lucro Trees for Life impulsa un centro de concientización para la reconstrucción de la biodiversidad en la zona.

Particularmente, la Reserva Silvestre Alladale ejecuta un programa de reproducción para reintroducir al gato salvaje escocés nativo y tiene un plan más a largo plazo para traer de vuelta a los lobos. A su vez, otro programa llamado Affric Higlands busca restaurar 200.000 kilómetros desde el lago Ness hasta la costa oeste.

Los 5 mejores destinos para la comunidad local

Laos

Este país del sudeste asiático, conocido por sus vistas verde esmeralda del río Mekong superior, tuvo en 2021 gran impulso con la llegada de un tren bala construido y financiado por China, el cual recorre todo el país. La ruta del tren atraviesa 75 túneles y 167 puentes antes de terminar en la capital del país.

Gracias a ello, los habitantes del país pueden explorar con mayor facilidad el patrimonio multifacético de su territorio, entre ellos la antigua capital imperial Luang Prabang, un sitio que integra el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Islas del Dodecaneso, Grecia

Este conjunto de islas griegas frente a la costa turca tienen un encanto seductor grabado en su historia rocosa pero también luchadora. Según National Geographic, conquistadores, romanos, otomanos e italianos, dejaron sus huellas en gran parte de la cultura desde la arquitectura hasta la comida.

En la actualidad, islas menos conocidas del archipiélago como Karpathos, ubicada a medio camino entre Creta y Rodas, deben encontrar el equilibrio entre la necesidad económica de atraer turismo y el estrés ambiental causado por este. Para preservar el medio ambiente y a las comunidades locales, hay distintos proyectos que buscan incorporar a la población local para implementar nuevas experiencias amigables con el entorno.

Ghana

Popularizados por celebridades como Danny Glover o Chance the Rapper, los viajes a este destino tienen momentos de gran emotividad, especialmente cuando se visitan vestigios del comercio esclavista que asoló la costa de Ghana. ‘‘Más que un volver, es un recordar’’, dice la editora fotográfica de National Geographic Melissa Buoni Elian, que viajó a Ghana hace pocos meses.

Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos

La ciudad más grande y viva de Wisconsin combina una energía obrerista con una comunidad creativa familiar que está impresionando más allá de sus Grandes Lagos. Y contar con un equipo de la NBA ganador como los Bucks ayuda.

Además, cuenta con un museo de Harley-Davidson con más de 450 motocicletas que se exhiben. Para 2023, en esta ciudad se están trazando varios paseos siguiendo las tres vías fluviales de la ciudad (Milwaukee, Kinnickinnic y Menomonee) y se está construyendo el animado distrito Deer, que nace en un antiguo descampado de casas vacías, con hoteles, lugares para conciertos y el estadio de los Bucks.

Alberta, Canadá

‘‘Los viajeros que nos buscan desean reconectar y cambiar de foco’’, dice Brenda Holder, una guía cree/iroqués que acompaña a visitantes en paseos y talleres por los bosques cercanos a Sundre, para examinar las plantas medicinales en las que confía su gente.

En la provincia canadiense de Alberta, en la zona de las Montañas Rocosas, hay un replanteamiento de cómo se cuentan las historias indígenas en Norteamérica, en particular de estos pueblos cree y mohawk.

Alberta se destaca por los grabados rupestres y las pinturas que quedan en las formaciones de arenisca y las agujas de roca de Writing-on-Stone/Áísínai’pi, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en las praderas de pastizales altos del valle del río Milk.

Los 5 mejores destinos para disfrutar en familia

San Francisco (EE.UU.)

En San Francisco, los niños pueden introducirse en el senderismo sin tener que moverse de la ciudad. El recientemente terminado camino de Crosstown atraviesa la ciudad de forma diagonal, partiendo del Candlestick Point en el suroeste y terminando en su vértice nordeste: Lands End. Por el camino, se pasa por jardines y montañas así como calles urbanas a lo largo de casi 25 kilóemetros.

Trinidad y Tobago

El objetivo de salvar tortugas y ayudarlas en Trinidad y Tobago es un imán irresistibles para los más pequeños. En este precioso país habitan cinco de las sietes especies de tortuga de mar (la verde, la laúd, las carey, la marina y las golfinas), lo que lo convierte en un destino ideal para disfrutar de este animal.

Sus nidos se hallan en ambas islas, siendo las tortugas laúd las más numerosas. Durante la estación reproductiva, entre marzo y agosto, se estima que entre 6.000 y 10.000 tortugas llegan a las costas del país para dejar sus huevos.

Colombia

La abundante vida aviar de Colombia es muy colorida y armoniosa. Más de 1.900 pájaros (casi el 20% de las especies de pájaros del mundo) viven aquí, en lugares como las montañas Perijá, convirtiendo a Colombia en el lugar más rico del planeta en este ámbito.

Manchester (Reino Unido)

La segunda ciudad más grande de Gran Bretaña es pura cultura popular gracias a sus equipos de fútbol y a sus grupos musicales conocidos por las familias de todo el mundo. En 2023, al hogar del Manchester United y Manchester City se le suma una serie de atracciones como la apertura de Factory, un nuevo espacio cultural en el centro de la ciudad, ideal para todas las edades.

Suiza

Los trenes de Suiza ofrecen planes irresistibles para los más pequeños, desde atravesar montañas imposibles hasta comer chocolates y galletas típicas en sus vagones tematizados. Un ejemplo de ello es el Gotthard Panorama Express, que comienza a bordo de un barco en Lucerna y cruza el famoso lago de los Cuatro Cantones antes de embarcarse en un tren en Flüelen para un viaje hacia mediterráneo sur de Suiza.

En la categoría Cultura los cinco destinos que destaca National Geographic son: Vía Appia (Italia), Busán (Corea del Sur), Grutas Longmen (China) y Egipto.