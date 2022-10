Esta es la enfermedad que padece el rey Felipe VI y que complica su vida diaria

El rey de España, Felipe VI, sufre una enfermedad muy rara que puede afectar su imagen y el respeto de su país en ocasiones de eventos oficiales. Lo más grave es que esta patología no tiene cura y la sufre desde niño, solo que no ha salido a la luz hasta hace unos pocos meses.

El rey Felipe VI sufre de una extraña enfermedad que puede perjudicar su imagen si no toma los recaudos suficientes. Fuente: Twitter @Casa de S.M. el Rey

¿Cómo se llama la enfermedad que sufre el rey Felipe?

La enfermedad que sufre el rey Felipe VI se llama narcolepsia. No se puede curar ni se puede erradicar, pero sí es posible controlar sus síntomas mediante un tratamiento médico específico. Se trata de una patología crónica que provoca que una persona pueda quedarse dormida en cualquier momento y lugar sin que se pueda hacer nada para evitarlo.

¿Cuáles son los síntomas de la narcolepsia?

Excesivo sueño durante el día: es la principal característica de quienes padecen esta enfermedad. Se presenta de forma diaria, tanto en situaciones cotidianas (cocinando, mirando la televisión o limpiando) como en otras más complicadas(comiendo, conduciendo o caminando). Estos episodios pueden durar desde minutos hasta horas.

Crisis de hipotonía muscular: consiste en un descenso brusco del tono muscular sin llegar a perder la conciencia ante emociones fuertes. Esto puede ocurrir en cualquier músculo del cuerpo y no se puede controlar.

Alucinaciones hipnagógicas: estas reacciones suelen suceder cuando se está quedando dormido o al despertarse. La persona que sufre narcolepsia puede tener percepciones irreales de lo que está pasando.

Parálisis del sueño: si bien es algo que puede suceder en personas que no sufren esta enfermedad, se acentúa en aquellos que sí la padecen. La parálisis del sueño imposibilita mover el cuerpo justo antes de quedarse dormido o al despertarse, y son momentos que producen mucha angustia y alucinaciones en quienes lo sufren.

Sueño fragmentado: es una situación muy común y suele venir acompañada de pesadillas, insomnio o sonambulismo.

La extraña enfermedad que sufre el rey Felipe VI no le permite estar de pie por mucho tiempo. Fuente: Twitter @Casa de S.M. el Rey

¿Por qué la narcolepsia le ha complicado la vida diaria a Felipe VI?

Según fuentes cercanas al rey, los primeros síntomas de esta enfermedad comenzaron durante la infancia de Felipe VI, un niño con graves problemas de conducta, flojo en los estudios y un completo déspota. Sumado a esto, tenía muchos problemas con el sueño.



Durante la pubertad se mostró bastante distraído, tenía somnolencia y nada le interesaba. Asimismo, para hacerlo despertar,era necesario, según palabras de sus allegados, "tirarle de los pies, abrir las ventanas de par en par o llamarle por teléfono desde la centralita de Zarzuela".

No fue hasta la época universitaria cuando este problema comenzó a ser un verdadero trastorno para el rey Felipe ya que se dormía con gran facilidad en cualquier situación, incluso tenía que estar de pie y no sentarse para evitar quedarse caer en sueños.



Si bien la narcolepsia no tiene cura, el monarca toma todas las precauciones necesarias para que no le cause problemas ni le juegue malas pasadas cuando hace sus apariciones públicas.