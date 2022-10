Un importante descubrimiento sobre la relación entre el café y el corazón

Hace años se viene relacionando la ingesta de café, y en particular de cafeína, con los riesgos cardíacos. Muchas personas aún tienen la idea errónea de que el café no es seguro para las personas con riesgo de problemas cardiovasculares.

Pero un nuevo estudio sugiere todo lo contrario y, agrega que el consumo moderado de café está relacionado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Publicado en septiembre en el European Journal of Preventive Cardiology, la investigación encontró que dos o tres tazas diarias de café, incluido el descafeinado, proporcionaron los mejores resultados de salud en general. “Nuestros hallazgos indican que beber cantidades modestas de café de todos los tipos no debe desalentarse, sino que puede disfrutarse como un comportamiento saludable para el corazón”, dijo uno de los investigadores, el profesor Peter Kistler del Baker Heart and Diabetes Research Institute en Melbourne, Australia.

Mientras que otros estudios se han enfocado en esta relación de café y salud, esta nueva tesis diferenció entre tres tipos diferentes de café (molido, instantáneo y descafeinado) y comparó sus respectivas asociaciones con enfermedades cardiovasculares, arritmia (latidos cardíacos irregulares) y muerte. En particular, el hallazgo del estudio de que tanto el café regular como el descafeinado brindan beneficios similares es un paso adelante en nuestra comprensión de los efectos de la bebida en la salud.

Café y enfermedades cardiovasculares.

Los resultados mostraron que los beneficios para la salud del café se maximizaron con el consumo diario de dos a tres tazas. Si bien tanto el café molido como el instantáneo se relacionaron con casos reducidos de arritmia, el café descafeinado no. La cafeína tiene propiedades antiarrítmicas bien establecidas, que según los autores probablemente explican este resultado.

Por otra parte. el café descafeinado, o el molido o el instantáneo, mostraron una asociación mínima con el riesgo. Los autores del estudio establecieron que “el café está compuesto por más de 100 elementos biológicamente activos, siendo la cafeína el más reconocido”. Esos otros componentes, que incluyen varios polifenoles (las moléculas detrás de muchos de los beneficios para la salud del vino) y microelementos como el magnesio, probablemente fueron "responsables de las relaciones positivas observadas entre el consumo de café, las enfermedades cardiovasculares y la supervivencia", dijo Kistler.