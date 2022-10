La magia del asado y un consejo para los turistas

Entre las costumbres más populares de los argentinos, sin lugar a dudas, el asado tiene un lugar especial. No solo es un plato delicioso que puede disfrutarse de muchas maneras, principalmente se trata de uno de los rituales que convoca a la familia, los amigos y las reuniones especiales. La clásica frase "¿Cuándo nos juntamos a comer un asado?" nunca pasará de moda.



Ya sea a la parrilla o en una estaca, el asado puede tener tantas variedades de cocción que más de un argentino se jactará de "hacer los mejores asados". Sin embargo, pese a su gran difusión esta clásica comida no tenía un día para su celebración.

El asado tiene secretos según cada asador. Fuente: YouTube - Fuego Loco

Gracias a la masividad de las redes sociales, hace poco más de 10 años un grupo de personas tuvo la ocurrencia de crear un "Día Nacional del Asado". A diferencia de la creencia general, el pedido fue a través de una página de Facebook en el año 2011 (y no en 2013).

Día Nacional del Asado: una celebración muy tradicional

La propuesta de los miembros del grupo de Facebook @diadelasadoargentino surgió con la idea de establecer un día particular en el que se celebrara especialmente el Día Nacional del Asado, pero con una premisa muy clara: tiene que ser preparado en casa.



Festeju00e1, todos los du00edas que puedas a nuestro asado argentino, en cualquier ocasiu00f3n y por cualquier motivo, pero... Posted by Du00eda Nacional del Asado Argentino - 11 de octubre on Sunday, August 28, 2011

Como mencionamos, parte de la "magia" del asado no es la comida en sí sino todo el proceso que involucra. Para los argentinos no solo representa una de las comidas tradicionales de su gastronomía nacional sino que además es un símbolo de unión, amistad y familia.



De hecho, la descripción de la página de Facebook en cuestión reza: "Somos todos argentinos y a 200 años de nuestra historia, no nos hemos dado cuenta de celebrar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida como sociedad, la de festejar el Día de nuestro asado argentino".



La elección del día está vinculada a que, usualmente, el 11 de octubre suele coincidir con el feriado largo del 12 de octubre en Argentina (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Además, una incipiente primavera invita a que puedan realizarse todo tipo de juntadas alrededor de un asador o una parrilla.



El Día Nacional del Asado convoca a todos los amantes de la carne argentina a celebrar un evento especial, porque toda excusa es buena para organizar un asado.



Si visitas Argentina, no dudes en acercarte a una parrilla tradicional, y si conoces a gente local, siempre es mejor que vivas la experiencia de toda la costumbre de "hacer un buen asado", es algo que no olvidarás.



Lo mejor de todo es que puedes preparar tu versión personalizada exclusivamente para los gustos de los comensales. Con o sin achuras, más cocido o más jugoso, con verduras asadas para acompañar, o simplemente el clásico corte a la parrilla y nada más.