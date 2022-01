Fiesta de locos en Punta del Este con un dj que llegó con polémica

Se trató de una de las "partys" con mayor concurrencia en este verano esteño. La fiesta Atlantis iba a hacerse el día 4 de enero, pero luego de suspenderse tuvo una nueva fecha y quienes asistieron pudieron disfrutar de la presencia de uno de los Dj´s argentinos del momento: Fer Palacio.

Quienes bailaron toda lo noche no se sintieron intimidados por la ola de casos de covid que azota a Sudamérica y que también se siente en el topísimo balneario; pues esta megafiesta significó la presencia de miles de personas en el Campo de Fútbol de Punta del Este. Por supuesto, fueron muchas las celebrities que dijeron presente.

Entre otros, estuvieron sacándole chispa al dancing Lizardo Ponce, Agus Padilla, Miska Gargano, Agustina Morales y Nicolás Schiappacasse.

La presentación más esperada fue la del DJ argentino Fer Palacio, que fue quien pinchó un set entre las 3:00 y las 4:30 de la mañana. Sus famosos remixes hicieron mover las caderas frenéticamente a todos, y el entusiasmo fue notorio. En este video te mostramos algunas imágenes de lo que fue la party.

Un reconocimiento viral polémico

A fines del año pasado, el París Saint-Germain confirmó cinco casos positivos de Covid-19 y la noticia shockeó a todos aun más cuando se supo que uno de ellos era Lionel Messi, que había viajado a Rosario, Argentina, a celebrar las navidades con su familia.

Leo Messi con Fer Palacio.

Justamente en esos días es que, al ver fotos de Fer Palacio y Messi, muchos fans del astro futbolístico comenzaron a elucubrar en las redes sociales la teoría de que habría sido el Dj el que contagió a la Pulga con el covid-19, pues se los vio bailando divertidos.

Leo y Antonela divertidos al ritmo de la música de Fer Palacio.

Sin embargo, fue el propio Palacio quien dejó claro en las redes que el no tenía nada que ver con la enfermedad de Messi. "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", explicó en su perfil de Instagram, y luego mostró su PCR negativo.

Mirá otro video de una de las fiestas más locas de principio de 2021: