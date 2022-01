Vinagre para limpiar la porcelana: así de fácil se usa

El vinagre, además de ser un excelente condimento para las comidas, es un gran aliado para la limpieza del hogar. En esta oportunidad, compartimos las claves y te contamos todo lo que hay que saber para usarlo con objetos de porcelana. No te pierdas los detalles.

uente: pixabay.com





Limpiar objetos de porcelana con vinagre: lo que hay que tener en cuenta

Como elemento de limpieza, el vinagre se destaca por la cantidad de usos que ofrece y también por ser un producto natural, económico y fácil de conseguir.



Cuando se trata de limpiar objetos de porcelana, hay que analizar la cuestión con cuidado ya que hay varios aspectos que hay que tener en cuenta.



Ante todo, hay que decir que la porcelana es un material delicado. Por tal motivo, la limpieza de estos objetos implica una difícil tarea, que es la de dejarlos impecables sin dañarlos.



En tanto objetos frágiles, en especial los adornos, lo primero que hay que hacer no es lavarlos con vinagre, sino realizar una limpieza en seco. Para esto, hay que quitar los restos de polvo con un paño limpio y suave, como por ejemplo una franela.



Objetos de porcelana: cómo limpiarlos con vinagre

Una vez que la limpieza en seco está realizada, el lavado con vinagre permite quitar las manchas que puedan tener los objetos y también le da un brillo a la porcelana.



En primer lugar, hay que saber que el vinagre no se debe aplicar en estado puro. Por lo demás, se debe rebajar con agua (la proporción recomendaba es de al menos 1 parte de vinagre por cada 2 de agua).



A su vez, el agua tiene que estar fría o tibia, ya que si está caliente puede dañar la porcelana.



Con la mezcla ya preparada, la misma se puede aplicar sobre el objeto usando un rociador o bien poniendo el líquido sobre una esponja suave y luego pasando esta sobre el elemento de porcelana en cuestión.



A continuación, hay que dejar que haga efecto por algunos minutos, en lo posible entre 10 y 30. Transcurrido este tiempo, se debe enjuagar con abundante agua, siempre manteniendo la misma temperatura y evitando los cambios bruscos.



Si los objetos de porcelana tienen manchas intensas o bien arraigadas, es decir que no salen con facilidad, se puede mezclar el vinagre con otros productos químicos como pueden ser sal o bicarbonato de sodio.



El procedimiento en cuestión es el mismo: hay que aplicar sobre el objeto, dejar que haga efecto y luego enjuagar con bastante agua.



Para finalizar, teniendo en cuenta la delicadeza de la porcelana, un consejo a tener en cuenta es que, antes de aplicar el vinagre en toda su superficie, conviene colocarlo en un sector pequeño y que no esté fácilmente a la vista. De esta manera, se puede comprobar si este producto genera algún daño en el material o no.



Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuáles son tus objetos de porcelana que necesitan de una buena limpieza con vinagre?