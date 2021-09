Así es el espectacular último piso de Antonio Banderas en Málaga

Antonio Banderas vuelve a España y su nuevo hogar es un fabuloso último piso en un tradicional edificio sobre la plaza del Zegri, en la parte antigua de Málaga.

Se trata de una vivienda de dos pisos, con 500 metros cuadrados de superficie que el astro del cine español remodeló y al que accede utilizando un ascensor propio para garantizar su privacidad.

“Vengo a Málaga a recuperarme a mí mismo porque siempre he dicho que un hombre sin raíces no es nada y yo no quiero perder las mías”. Con esta frase Antonio Banderas anticipaba meses atrás el regreso a su tierra natal. Más precisamente, a un “ático” en un palacete construido en la década de 1950 que comparte con su pareja, Nicole Kimpel.

La terraza es el ambiente estrella de la casa de Antonio Banderas, y cada rincón y detalle tiene un significado y alguna referencia a símbolos de Málaga, especialmente a su identidad cultural.

Te mostramos el video que armó Revista Caras en donde la pareja de Antonio muestra el flamante hogar:

Un panel de colores emula el Centre Pompidou, la escultura de cerámica de un búho tiene además la función de ahuyentar a las gaviotas que se acercan desde el puerto.

Así se ve el fabuloso último piso de Banderas en Málaga.

Una pérgola es su homenaje a las “Palmeras de las sorpresas”, y el Málaga Cinema -identificado con la juventud del actor- también tiene su homenaje en la terraza de Banderas.

Nicole Kimpel mostró la casa en una producción de ¡Hola!

También hay una piscina con deck, con un poema de Manuel Alcántara, y en un espacio de relax, sobre una pared blanca, se destaca una réplica de la paloma de la paz de Pablo Picasso, su artista favorito.

Antonio Banderas eligió una casa con vista panorámica a Málaga. Foto: Diario Sur.

Antonio Banderas es un aficionado a la decoración, y él mismo se ocupó del interiorismo de su hogar, con mobiliario moderno y de vanguardia y piezas originales de arte contemporáneo.

Las esculturas de Chema Lumbreras.

También hay fotografías y esculturas del reconocido artista local Chema Lumbreras. Están alrededor de la escalera principal de la casa y representan personajes interpretados por el actor y personalidades relevantes de la historia malagüeña.

La vivienda de Banderas en Málaga está organizada para disfrutarla a pleno, con relevancia de las áreas sociales y de entretenimiento, como la cocina multifunción y un estudio de grabación.

Tributo al Pompidou y pérgola en la terraza de Banderas. Foto: Diario Sur.

Es la casa que Banderas anhelaba para volver a ciudad natal, y hasta queda cerca del departamento que el actor dejó a los 19 años para viajar y triunfar en su carrera de actor.

La estrella española en su “ático” malagueño. Foto: Diario Sur.

Además de esta propiedad, el regreso de Antonio Banderas a España incluye la puesta a punto de una casa frente al mar en Marbella, conocida como “Las Gaviotas”