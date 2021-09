Este es el restaurante preferido de Adamari López en Miami

A los 50 años Adamari López es una mujer plena, que disfruta de la vida. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, se hizo famosa por participar en varias telenovelas, como Amigas y rivales en 2001, que la convirtió en una celebridad también en México.

En la actualidad conduce Hoy día todas las mañanas por Telemundo y también es jurado en el reality Así se baila. Esta semana la artista acaba de ser la portada de People en Español con su amada hija Alaïa para celebrar los 25 años de la revista.

Pero más allá de todos los éxitos profesionales la conductora adora celebrar en familia, con una rica comida. Y uno de sus lugares preferidos en Miami es Metropol, un restaurante de auténtica comida cubana y puertorriqueña “dos culturas vinculadas a través de la historia y las tradiciones, en un ambiente acogedor y familiar”, explican sus dueños. Allí la conductora concurre con su familia, con sus asistentes y compañeros de trabajo y también ha celebrado varios cumpleaños de sus seres queridos.

“Domingo de consentir a mi princesa @alaia con una comidita rica para celebrar que se le cayó su segundo diente. Disfrutó mucho y comió rico de todo lo que pedimos en @metropolmiami! Será que este almuerzo cuenta como el regalito y sorpresita del ratoncito Pérez o tooth fairy???”, escribió la actriz y conductora en uno de sus posteos en las redes sociales con una foto en este restaurante. Mirá el video de otra ocasión, en donde festeja su cumpleaños.

A pesar de que la actriz mantiene una rutina de gimnasia y de comida sana, ella misma reconoce que tiene sus permitidos y sus momentos para consentir con algo rico a quienes más quiere. A pesar de que reconoce que no es una buena cocinera, disfruta de las comidas típicas de su país de origen, por eso concurre habitualmente al restaurante Metropol en Miami.

“Es sabadito de consentir a las personas que me consienten a mi. Lili y Genesis las dos personas que más me consienten , me cuidan, que hacen todo en la casa para que yo esté muy contenta y que me cocinan, por lo general porque yo no soy buena cocinera. Lili es colombiana y se va a comer un ajiaco, típico de Colombia y Génesis trifongo, platano, yuca y maduro”, comentó en otro video que compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Uno de los clásicos de Metropol, el Mofongo relleno con mariscos, una reversión de un plato típico de Puerto Rico.

Uno de los platos preferidos que Adamari siempre pide cuando va es la chuleta Can Can. Otro clásico del lugar es el mofongo relleno de mariscos. El mofongo es un plato típico de Puerto Rico, hecho en base a plátano frito.

La chuleta Can Can, uno de los platos preferidos de Adamari López.

Secretos de familia

El Restaurante Metropol fue fundado en San Juan, Puerto Rico en 1965 por José (Pepe) Canosa y su mujer, inmigrantes cubanos quienes se habían mudado a la isla un año antes. “Su concepto de buen servicio a buenos precios, ambiente familiar y excelente cocina cubana y puertorriqueña fue un éxito instantáneo ganándose el favor del público y llevándolo a abrir nuevos establecimientos en toda el área metropolitana”, explican desde el restaurante.

La conductora Adamari con su hija Alaïa y su asistente en el restaurante Metropol, uno de sus favoritos en Miami.

Pepe fue el creador de platos famosos como la conocida Gallinita Rellena, el Montuno Cubano y el Arroz Frito Metropol. Sus descendientes siguieron con el negocio de la gastronomía y hoy hay sucursales de Metropol en Hato Rey, Isla Verde, Guaynabo, Barceloneta, Dorado, Caguas, Hotel Sheraton en el Distrito de Convenciones, Mall of San Juan y en el Dolphin Mall, Miami.