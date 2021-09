Apple Watch Series 7: todo lo que debes saber sobre su pantalla y carga rápida

Para alegría de fanáticos y coleccionistas, Apple presentó de manera oficial su nuevo reloj inteligente, el Apple Watch Series 7. En comparación con los modelos anteriores, se observan grandes mejoras en materia de pantalla y carga rápida, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: apple.com

Las claves de la novedosa pantalla del Apple Watch Series 7

Aquello que miles de personas esperaron durante meses finalmente llegó: en el California Streaming, el evento que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, Apple presentó de manera oficial varias de sus novedades, entre ellas la del Apple Watch Series 7.



A diferencia del iPhone 13, cuya presentación no hizo más que confirmar los diversos rumores que se habían difundido en el transcurso de los últimos tiempos, el Apple Watch Series 7 sorprendió precisamente por refutar las versiones que estaban circulando.



A grandes rasgos, los rumores indicaban que el nuevo modelo de reloj inteligente de Apple presentaría cambios notorios en materia de estética y diseño. Sin embargo, con su anuncio oficial la compañía de Cupertino dio a entender que, en lo que se refiere a estas variables, el Apple Watch Series 7 mantendría la línea de sus antecesores.



Todo esto no quiere decir que no haya novedades considerables. Al respecto, ya se sabe que el nuevo modelo de Apple contará con una pantalla revolucionaria cuyo tamaño superará en un 20% al de los modelos anteriores.



En línea con esto, la empresa informó que sus bordes se verán reducidos en un 40% y que incluso dispondrá de un 70% más de brillo.

Apple Watch Series 7: batería, fecha de venta y precios

Otra de las principales características del nuevo lanzamiento de Apple reside en la carga de la batería. Según lo informado, la misma pasaría a ser mucho más rápida y ofrecería la posibilidad de ir del 0% al 80% en apenas 45 minutos.



De acuerdo con Applesfera, se trata de una mejora de un 33% a escala general, siempre en comparación con la versión anterior de este dispositivo.



En lo que se refiere a la fecha de venta, aquí se presenta otra de las diferencias con el iPhone 13, ya que Apple comunicó que la de estos smartphones comenzará el 17 de septiembre pero no precisó cuándo saldrán al mercado los nuevos relojes inteligentes.



Todo parece indicar que el lanzamiento se dará durante el transcurso del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur. En cuanto al precio, en Estados Unidos el mismo partiría desde los 399 dólares.



¿Qué opinas? ¿Te gustaría tener el nuevo Apple Watch Series 7?