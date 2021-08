Híper realidad aumentada en una bodega: ¿te animás a la experiencia?

Se trata de una tecnología particular que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad. A diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada (RA) no simula una experiencia en un universo paralelo. Cuando el usuario mira a su alrededor a través de una app de RA, los objetos virtuales fijos o animados en 2D o 3D (personajes, infografías, video, etc.) se insertan en el mundo real.

Una imagen de la recorrida.

La bodega es CARO (Catena - Rothschild) y está ubicada en Godoy Cruz. Las visitas guiadas se enriquecen gracias a la implementación de herramientas educativas innovadoras creadas con la tecnología de realidad aumentada (RA) por un equipo local.

La firma es una asociación entre Domaines Barons de Rothschild (Château Lafite) y la familia Catena (Catena Zapata). Bodegas CARO comenzó a utilizar esta tecnología en sus visitas guiadas presenciales. Bajo el nombre “VineyAR”, la propuesta de RA es una experiencia inmersiva de alto impacto que permite que las visitas sean más didácticas y atractivas para toda la familia.

Dado que Bodegas CARO es una bodega urbana sin viñedos contiguos, se logra, mediante la tecnología de RA, trasladar el viñedo a la bodega.

Tecnología educativa

A diferencia de un vídeo grabado donde el espectador es pasivo, la RA hace participar a su usuario activamente. En el caso de VineyAR, el usuario puede por ejemplo moverse alrededor de una planta de vid modelada en 3D, mirándola desde distintas perspectivas y distancias, para poder apreciar los detalles que más le interesan a lo largo del ciclo vegetativo de la vid.

Virtualmente, podés irte al surco y mirar las vides.

La experiencia permite además que los guías puedan explicar de forma visual conceptos complejos, como por ejemplo la viticultura de precisión.

De esta forma, VineyAR ayuda a mejorar el nivel de atención, de comprensión y de memorización de los visitantes, ya sean adultos o niños.

Nestor “Tato” Moreno, director de la productora responsable del desarrollo de esta tecnología explica que “el desafío más grande fue tratar de mostrar la reproducción en 3D de las plantas de la forma más realista posible para poder explicar claramente el ciclo de la vid al público - lo cual implicaba crear unas imágenes muy sofisticadas - y a la vez desarrollar una app que la mayoría de los procesadores de celulares pudiera soportar”.

Cada momento del paseo es una experiencia nueva.

Con estas visitas innovadoras que mezclan patrimonio histórico y tecnologías contemporáneas, arte plástico y modelización 3D, Bodegas CARO hace honor a su motto “el arte de mezclar contrastes”.

La bodega además es la primera en el mundo en ofrecer recorridos en live streaming a través de la plataforma Amazon Explore y reconocida por su exitoso ciclo de Silent Jazz Concert con auriculares inalámbricos.