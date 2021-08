Carlos Tevez de vacaciones: le canta a Maradona, juega al truco y hay video

Carlos Tevez revolucionó los espacios turísticos mendocinos en estos últimos días. Es que el astro futbolístico se decidió por "la tierra del sol y del buen vino" para pasar varios días de descanso y relax con su familia, y manejando su propio auto se vino para Cuyo.

La agenda que manejó fue muy nutrida: además de visitar bodegas, pasó por restaurantes, hizo rafting, cabalgatas... pero el último día de julio lo pasó en un lugar: Casa Vigil, en Chachingo, Maipú.

"Llegaron el sábado al mediodía, alrededor de las 12:30 horas, y realmente se dispusieron a pasar una jornada espectacular", comenzó contándonos Fernando Gabrielli, responsable de prensa de Casa Vigil y El Enemigo.

"Eran un pelotón, ya que es un viaje familiar, como ya todos lo han visto en las redes y los medios. Su mujer, sus hijos, su hermano y sobrinos... todos muy amenos y sencillos. Ahí nomás se sentaron a comer, venían con hambre", sigue Gabrielli.

"Carlitos hizo hincapié en esto de que no había probado vino prácticamente antes de venir a Mendoza, y contó que tenía muchas ganas de conocerlo a Ale Vigil, por las referencias que le habían dado. Fue el mismo Vigil el que le organizó una degustación y le dio una suerte de clase introductoria... ¡pero con vinos increíbles!".

Una instantánea con Vigil.

"Un momento divertido se dio a eso de las 4 de la tarde, cuando de la nada se armó un mini desafío al truco. Fue un sexto: de un lado, Alejandro Vigil, Maxí Mastrángelo -encargado de los espacios gastronómicos de Ale Vigil, y yo; y del otro Carlitos Tevez, su cuñado Luis y Diego Reyes, del Arena Maipú", nos contó Fernando. "Los punta y hacha entre Alejandro Vigil y Carlitos Tevez fue para alquilar balcones".

En este video podés espiar un poco algunos momentos destacados de la jornada, como un "momento de tensión" durante el partido de truco y una joyita: ¡Carlitos se animó al canto!

"La verdad, llevo años trabajando con Ale, y hacía bastante tiempo que no me reía tanto. Ha sido un día maravilloso, pero sobre todo por la sencillez del Apache. La reunión se extendió y se quedaron hasta la noche. Fue un día de esos que no se olvidan fácilmente. Carlos se fue feliz e incluso hizo la invitación pertinente para irlo a visitar cuando Vigil vaya por Buenos Aires".

Fernando Gabrielli aprovechó y le obsequió a Carlitos un Relator.

Se llevó de regalo un Nicolás Catena 2001, aceites de oliva y más presentes. Y a la hora de hablar de lo que se degustó, además de todo el portfolio de El Enemigo y Gran Enemigo, se descorcharon ejemplares de Estiba reservada 2010, Nicolás Catena 2009, y la perlita para comaprtir tiene que ver con que le encantó el Gran Enemigo Gualtallary 2001 y el Saint Felicién semillón doux 2008.

Lili Sance le entrega un espumante a Carlitos Tevez.

También se llevó, para probar tranquilo en su hogar, un espumante de Losance, la marca que María, la esposa de Vigil, lleva adelante con sus hermanos, Lilia, Pablo y Gianluca; y unos ejemplares de El Relator, el vino insignia de Fer Gabrielli y Pepe Reginato.