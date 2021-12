Un argentino saltó el protocolo, le llevó empanadas a Máxima de los Países Bajos y la conmovió

Kevin Halporn tiene 31 años, a los 22 se fue a vivir a Holanda por cuestiones de estudio y luego el amor lo radicó definitivamente en ese país. Hoy vende empanadas en un exitoso negocio al que llamó "Empanadas Máxima", en honor a Máxima de los Países Bajos, y esta semana consiguió el mayor éxito de marketing que su emprendimiento podía tener.

Es que Máxima de los Países Bajos iba a una muestra de arte, Kevin Halporn supo esto y la esperó en la puerta con sus empanadas y una bandera argentina. Llovía y las temperaturas eran muy bajas, según contó a MDZ Radio, más precisamente dijo que "hacía un frío tremendo".

La fachada de uno de los locales de Empanas Máxima. También venden alfajores, dulce de leche y vino mendocino.

Continuó narrando la hazaña: "Por razones de seguridad, Máxima no puede recibir regalos de la gente por la calle, según me dijo un encargado de seguridad de la realeza. Lo cual es lógico. Pero se llevó el paquete y me aseguró que iba dárselo él".

"El asistente de seguridad volvió y me dijo que Máxima había accedido a recibir el regalo", continuó contando. Pasado un tiempo, Kevin Halporn seguía frente a la galería de arte cuando la reina argentina llegó, lo identificó y se quedó charlando con él, visiblemente emocionada. "Se habrá conmovido porque un argentino estuviera tanto tiempo en la lluvia", dijo entre risas el entrevistado.

Kevin Halporn viajó hace 9 años a Holanda para estudiar arreglos y composición en jazz, allí se enamoró de Myrte Prins, quien es su actual esposa, y cuenta: "Cuando terminé la carrera junto con mi -por aquel entonces- novia, fuimos desarrollando la idea de las empanadas, vendíamos en un mercado de Haarlem -una ciudad a media hora de Amsterdam, de donde ella es oriunda- y ahora el local es una explosión en Holanda".

Myrte Prins, la esposa de Kevin, es oriunda de Haarlem.

De hecho, ya venden en distintos mercados, inclusive en Amsterdam. La pregunta obligada fue: "¿Cuánto sabe Myrte Prins de empanadas? Y su respuesta, inmediata: "Es la mejor 'repulguera' de empanadas de Europa", entre risas.

Sobre el nombre del negocio, Empanadas Máxima, el argentino confiesa que "en parte es una estrategia de marketing, pero tiene sentido, no por la realeza en sí sino por la asociación que hace el holandés: Máxima = Argentina"

También dijo que al principio costó insertar las el producto en la población, "hubo que educar al holandés para comer la empanada argentina. Pero ahora que estamos establecidos notamos que a la gente le gusta recordar su viaje a América Latina o a Argentina cuando prueban nuestras empanadas. Es una manera de conectar".

¿Cuánto cuestan? 3.25 euros cada una y en el mercado tienen en promoción 5 por 13.50 euros (al cambio paralelo este 7 de diciembre representan $3098,25).

¿Cómo vive un argentino en Holanda?

Kevin Halporn contó que trabajan con diferentes variedades de empanadas: "de carne, pollo, jamón y queso, capresse, queso y cebolla. Recetas de mi abuela con algunas modificaciones"

Ya hablando sobre inmigración y el país qen el que reina Máxima de los Países Bajos, Kevin Halporn contó que "llegan muchos argentinos. Hay mucho trabajo en gastronomía, también como mozos. Venir acá y arrancar de abajo es posible, luego cada uno debe buscar en su fuerza interior e inteligencia para ir escalando. Pero vivir acá y estar cómodo, se puede".

Y recomendó: "Los holandeses tienen fama de ser cerrados, pero para mí, pasa por el lenguaje. Una vez que el argentino tiene un nivel básico de neerlandés, lo cual es muy difícil, ahí es más sencillo adaptarse. Hablan perfecto inglés y eso es negativo, porque creemos que podemos contentarnos con ese idioma. Si uno no desarrolla el neerlandés nunca llegará a estar integrado culturalmente".