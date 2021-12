Las tres diferencias esenciales entre veganismo y vegetarianismo

Con el paso de los años, cada vez hay más conciencia sobre los derechos de los animales, el consumo responsable y el cuidado del ambiente. Muchas personas eligen el vegetarianismo o el veganismo, pero hay que tener en cuenta que ambas corrientes no tienen las mismas bases ideológicas y que la alimentación es muy diferente.

Alimentación consciente

La cuestión más importante que diferencia al vegetariano con el vegano, es que el primero no come carne, pero acepta derivados de los animales como huevos, manteca, leche y más. Además, lucha para que se cumplan sus derechos, tienen una fuerte tendencia hacia la ecología y protestan contra la deforestación.

Por otro lado, los veganos no solamente no comen carne, sino que tampoco consumen los derivados de animales. En su dieta no hay nada que haya sido elaborado a partir de la explotación hacia un animal y su alimentación está basada en semillas, frutos secos, frutas, verdura, cereales, tofu, productos como leche de coco, queso de almendras, entre otros.

Fuente: Pinterest Campo!.

Empatía por los animales

Tener una dieta libre de carne (incluido el pescado) es una manera de sensibilizarse ante los millones de animales que son constantemente torturados y asesinados. Pero, el veganismo tiene una corriente de pensamiento que va más allá de la alimentación, sino que es algo que se aplica en todos los aspectos.

Otras de las diferencias más marcadas es que los veganos tampoco utilizan pieles, cuero, lana, seda ni ningún material que sea procedente de un animal. Lo mismo ocurre con los objetos como las alfombras o las cortinas, ya que es un estilo de vida que busca liberar a los animales de todo tipo de maltrato.

El veganismo es más que una dieta, es ayudar a que los animales no sientan dolor y rechazan cualquier producto que implique la explotación de ellos para su elaboración. Por ejemplo, si la tecnología avanza y se consigue extraer leche de una vaca sin generarle ningún problema y que aún tengan calidad de vida, el vegano podría consumir lácteos sin ningún problema, pero siempre y cuando se garantice el correcto trato empático hacia el animal. Fuente: Pinterest Campo!.

La incorporación de vitamina B12

La vitamina B12 es de origen animal y es esencial para el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso, y para la formación de la sangre y de varias proteínas. La falta de esto puede provocar anemia, un riesgo potencial de una enfermedad cardíaca o complicaciones en el embarazo.

Los vegetarianos no tienen este problema, ya que consumen lácteos, que ayudan a fortalecer la vitamina B12, pero los veganos deben encontrar una manera de sustituirla. Por ello, se han creado suplementos que se deben tomar todos los días para equilibrar los valores y hoy hay varios productos veganos que son fortificados.

Con estar informado y tener una alimentación consciente se puede tener un estilo de vida vegetariano o vegano, lo cual no debería presentar ningún problema en la salud. Sin embargo, es fundamental consultar primero a un médico y a un nutricionista para que acompañen este cambio y ayuden a tener una dieta rica en nutrientes.

¿Está de acuerdo con el vegetarianismo o veganismo?