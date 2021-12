Abre el Paso Los Libertadores a turistas: cuáles son los requisitos para ingresar a Chile

Chile confirmó que abrirá 7 fronteras terrestres en las próximas semanas. Con esta modificación del Plan de Fronteras Protegidas quedará habilitado el Paso Los Libertadores para el ingreso de residentes y turistas para el verano 2022.

En total son 7 las regiones del país que abrirán sus fronteras terrestres. Lo harán en dos etapas. En una primera etapa se habilitarán fronteras este miércoles 22 de diciembre, las regiones que abrirán sus pasos son: Paso Futaleufú, Paso Huemules, Paso Jeinimeni y Paso Integración Austral.

Mientras que el 4 de enero de 2022 quedarán habilitados: Paso Chacalluta, Paso Agua Negra, Paso Pino Hachado, Paso Cardenal Samoré, Paso Dorotea y Paso Los Libertadores.

Desde el 4 de enero se podrá ingresar a Chile desde Los Libertadores.

¿Quién puede entrar a Chile? Todos los extranjeros no residentes en Chile (turistas) que tengan Pase de Movilidad chileno, que es el certificado de vacunación contra coronavirus. Las vacunas recibidas en el exterior deben haber sido validadas en Chile previamente para obtenerlo. Desde el gobierno chileno recomiendan hacer este trámite 30 días o más antes de emprender el viaje hacia Chile. Para iniciarlo deberán ingresar a este link.

Además, podrán ingresar extranjeros no residentes en Chile (turistas) menores de 6 años que no han podido acceder a la vacunación contra coronavirus, sin necesidad de Pase de Movilidad chileno; y extranjeros no residentes en Chile que cumplen con alguna de las excepciones contenidas en el Decreto 295 del Ministerio del Interior.

¿Quiénes no pueden entrar a Chile? Debido al avance de la variante ómicron: se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en al menos uno de los siguientes países de África, independiente de su estado de vacunación: Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuana, Lesoto, Eswatini y Mozambique.

A cualquier extranjero sin residencia regular mayor de 6 años no vacunado o que no tenga su vacunación validada previamente por el Ministerio de Salud de Chile, y que no cumpla con ninguna de las excepciones contenidas en el Decreto 295 del Ministerio del Interior.

Requisitos para entrar a Chile, antes de viajar

Toda persona que ingrese a territorio chileno deberá:

Presentar resultado negativo de test PCR , cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile si ingresa por vía aérea. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque, en caso de viajar en avión, o de arribar a la frontera en caso de viajar en auto, y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, la misma está disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario "Declaración Jurada de Viajeros" de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje.

para viajeros provenientes del exterior, la misma está disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje. Seguro médico de viaje: este requisito es solo para los extranjeros no residentes en el país. El viajero debe adjuntar a la Declaración Jurada de Viajeros un certificado de un seguro médico que cubra los gastos que pudieran ocasionar la asistencia médica, atención hospitalaria y repatriación, durante toda su estancia en el país, incluida la cobertura de cualquier gasto originado por covid-19. El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de USD$30.000.

Todos estos documentos serán requeridos por el operador del medio de transporte al abordarlo, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país.

Requisitos al ingresar a Chile