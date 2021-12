Tinder te permite encontrar al amor de tu vida a través de la música

Tinder presentó el jueves un nuevo ‘Modo de Música’, el cual le permite a los usuarios seleccionar una canción para reproducirla directamente en su perfil, en asociación con Spotify.

La nueva función, que aparece en la nueva sección ‘Explorar’ de Tinder, requiere que los usuarios vinculen su cuenta de Spotify y seleccionen una canción "que los defina por dentro y por fuera". Los usuarios sin una cuenta de Spotify podrán seleccionar un tema, pero sus artistas principales no se agregarán automáticamente a su perfil.

Fuente: Wesley Tingey (Unsplash).

Según la plataforma de citas en línea, aproximadamente el 40% de todos los miembros de la Generación Z en todo el mundo ya han seleccionado canciones para sus perfiles de Tinder y, a su vez, han visto un aumento del 10% en sus coincidencias.

"Ahora, con el "Modo Música", nuestros miembros pueden experimentar esa sensación cuando estás en una fiesta y descubres que alguien más ama las mismas canciones que tú", dijo Kyle Miller, vicepresidente de innovación de productos en Tinder, en un comunicado.

“Es asombroso cómo agregar música como otro elemento de descubrimiento eleva toda la experiencia en Tinder. Las canciones son profundamente personales y el “Modo Música” es un lugar para generar algo nuevo a través de la música ".

La nueva función se implementará para los miembros de Tinder a nivel mundial, en todos los mercados donde Spotify está disponible, en las próximas semanas.



Las canciones más elegidas en Tinder

Si bien la función es muy reciente, ya se lanzaron algunas estadísticas que marcan cuáles han sido las canciones más elegidas hasta el momento. La lista la encabeza "Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)" de Drake, seguido de "Kiss Me More" de Doja Cat y SZA y de Olivia Rodrigo. "Bien 4 u".





Nuevas funciones que se sumaron a Tinder

Este último lanzamiento se produce cuando Tinder ha estado implementando nuevas funciones para permitir a los usuarios interactuar con otros de nuevas formas. Por ejemplo, la nueva sección "Explorar" presenta eventos, así como nuevas formas de descubrir coincidencias por intereses. También permite a los usuarios sumergirse en conversaciones rápidas con otros antes de que se establezca una coincidencia.

La compañía también lanzó recientemente la nueva función "Plus One". A través de la misma, los usuarios pueden indicar que están dispuestos a planear una boda cercana.

El mes pasado, Tinder también trajo de vuelta "Swipe Night", su evento interactivo en la aplicación que permite a sus usuarios otra forma de romper el hielo más allá de simplemente coincidir y platicar.

En esta sección de “Explorar” también está disponible "Hot Takes", que permite a los miembros chatear en tiempo real en una especie de citas rápidas, experiencias cronometradas y "Vibras", donde los usuarios pueden conocer a otras personas con intereses similares, entre otras cosas.



¿Ya has probado esta nueva opción?