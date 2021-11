La mejor bodega del mundo festejó su premio en Valle de Uco

En una ceremonia celebrada en Alemania, se anunciaron estos premios que reconocen a las mejores experiencias en bodegas alrededor del mundo y Zuccardi Wines, ubicada en San Carlos, fue galardonada como la mejor. Los jurados realizan una selección entre más de 1.500 establecimientos, de los que se consideran los mejores 50.

Para su evaluación toman en cuenta todos los detalles que hacen que la visita a una viña sea gratificante. Vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje y la reputación de la bodega, se encuentran entre los factores más importantes.

Sebastián y Julia Zuccardi.

La lista de los mejores viñedos del mundo se basa en las nominaciones de una Academia de votación compuesta por cerca de 600 expertos en vinos, sommeliers y corresponsales de viajes referentes de todo el mundo.

Para garantizar que la Academia sea representativa, el globo se divide en 22 regiones geográficas, cada una encabezada por un director principal (Academy Chair) que debe reclutar a 36 votantes de su región específica. Anualmente, el 25% del panel de jurados debe ser remplazado por nuevos participantes, a fin de contar con nuevas opiniones.

En la lista de las diez primeras bodegas, se encuentran casas vitícolas de reconocida trayectoria internacional:

1. Zuccardi Valle de Uco (Argentina)

2. Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal (España)

3. Château Margaux (Francia)

4. Bodega Garzón (Uruguay)

5. Montes (Chile)

6. Antinori nel Chianti Classico (Italia)

7. Catena Zapata (Argentina)

8. VIK Winery (Chile)

9. González Byass – Bodegas Tío Pepe (España)

10. Creation (Sudáfrica)

Julia Zuccardi es integrante de la tercera generación de Familia Zuccardi y tiene a cargo el área de Turismo y Hospitalidad. Sobre este premio afirmó: “Es un gran honor haber recibido este premio por tercera vez consecutiva; haremos nuestro mejor esfuerzo para honorarlo. Tenemos un hermoso país, un escenario extraordinario y un gran equipo trabajando con nosotros. Estamos muy comprometidos en lograr que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia cuando vienen a Argentina, cuando conocen Mendoza y cuando llegan a Zuccardi Valle de Uco”.

Sebastián y su padre José Zuccardi.

Para contar con información oficial, acceda al sitio oficial www.worldsbestvineyards.com y a las redes sociales @worldsbestvineyards en Facebook e Instagram y @wbestvineyards en Twitter.

The World’s Best Vineyards ha sido diseñado por el equipo de William Reed para elevar el perfil del turismo vitivinícola y alentar a los viajeros a disfrutar de experiencias relacionadas al vino alrededor de todo el mundo. La lista de los Top 50 Mejores Viñedos del Mundo refleja la diversidad del panorama vitivinícola internacional. La revelación de la lista de premiados 2021 ha sido organizada en colaboración con Wines of Germany.