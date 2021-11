Pampita celebra su aniversario emocionada hasta las lágrimas en Mendoza: las exclusivas fotos íntimas

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán están más enamorados que nunca. Lo demuestran a cada momento en las redes sociales y en cada foto en que los captan los paparazzis.

Muy activos sobre todo en Instagram, el empresario y la conductora tienen además una nueva estrella en la familia: la pequeñita Ana, que cada vez que aparece en alguna imagen o en la pantalla de TV se lleva todos los suspiros y lindos comentarios.

Roberto tenía compromisos en Mendoza: asistir a una importante premiación internacional; que se vivirá mañana en Mendoza por primera vez. Se trata de los 50 Best Restaurants of Latin America -García Moritán es empresario gastronómico-, y la misma tendrá lugar en Chachingo, Casa Vigil. Por este motivo, la pareja y su pequeña hija decidieron no hacer un viaje relámpago sino extender su estadía en Mendoza, y de paso, celebrar su segundo aniversario de casados.

Alojados en Rosell Boher, ocuparon la Villa Master Suite de lujo del impactante petit hotel, situado al pie de la Cordillera de Los Andes.

La pareja quedó fascinada por el lodge y sus amenities.

"Se trata de una pareja encantadora. Han disfrutado esta escapada romántica en un delicado equilibrio entre naturaleza, lujo y privacidad", comentaron desde el lugar.

La habitación, que fue especialmente adornada con jazmines y velas blancas, cuenta demás con cristalería de plata y textiles de hilo bordados a mano. Los detalles deslumbraron a los enamorados.

El espumante, infaltable para el brindis por una jornada increíble.

Un festejo muy especial

Gran sorpresa: una carroza antigua transportó a los enamorados al lugar de la íntima celebración.

Montados en una carroza antigua My Lord del año 1920, se dirigieron hacia la laguna privada del hotel por un sendero rodeado de viñedos, donde los esperaba la sorpresa que Roberto había planificado: una cena romántica acompañados de la naturaleza.

Pampita estaba en shock: todo fue una sorpresa para ella.

La velada se desarrolló bajo un pequeño espacio de glamping con cobertizo de cañas, una mesa rústica vestida con mantelería de hilo y vajilla cuidadosamente seleccionada por la stylist Laura Pallucchini. Pétalos de rosas, arreglos florales, velas de jazmín, almohadones de diferentes texturas y mantas, completaron la celebración de Carolina y Roberto, quiénes brindaron con Rosell Boher Rosé su espumante favorito, ante la imponente vista del Lodge.

El chef Leonardo Giacconi agasajó a los enamorados con un menú 3 pasos, pensado especialmente para maridar con los vinos y espumantes de la bodega: Gran Chardonnay para el primer plato, que fue un tostón con brie a la plancha, peras con cebollas caramelizadas y mizuna.

Para el principal se sirvió Gran Corte añada 2018, que maridó perfectamente con unas costillitas de cordero a las brasas con crema de zanahoria ahumada y remolachas a la salvia. Finalmente, el broche de oro fue el Grande Cuvée Millésimée y un húmedo de chocolate con frutas quemadas e inglesa de lavanda.

Música para los enamorados.

Mario Galván, pianista de la Orquesta de la Ciudad de Mendoza, musicalizó el romántico momento desde su piano de cola situado a la intemperie de la cordillera, coronando la adorable escena.

El restaurante de Rosell Boher Lodge ha recibido, en la edición de 2019, el galardón a mejor restaurante de bodegas del mundo, y según la pareja, fue sin dudas la elección perfecta para la celebración de este segundo aniversario. "Roberto y Carolina no lo olvidarán jamás", dijeron los chicos del staff del lugar.

¡No te pierdas las fotos, a continuación!

Mimos y amor, durante todo el día.

El increíble marco en donde celebraron el amor Pampita y Roberto.

Carolina se emocionó hasta las lágrimas por la sorpresa.

La pareja demostró que está mejor que nunca.

El chef Leonardo Giacconi, con "las manos en la masa".