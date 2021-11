Por qué Meghan Markle recibió muchas críticas tras su debut en Youtube

Meghan Markle y el príncipe Harry están en el foco de la polémica desde que renunciaron a las funciones reales de la Corona británica y todos los seguidores están pendientes de lo que hacen.

Ahora, la ex actriz californiana debutó en YouTube y los resultados no fueron los que esperaba.

El 19 de febrero de 2021 la pareja anunció su retiro de la monarquía y, en consecuencia, su independencia económica. Por ello, se asentaron en California, Estados Unidos, donde firmaron muchos contratos laborales con empresas como Netflix, para crear documentales; Spotify, para lanzar podcasts; y con Disney, para crear productos de entretenimiento.

Pero la idea no es hacer todo juntos y tanto la actriz como el royal tienen proyectos por separado. El príncipe Harry brinda conferencias y charlas de motivación, asiste a eventos y forma parte de la startup "BetterUp", una empresa emergente de San Francisco que brinda un servicio de coaching para mejorar la aptitud mental de los empleados.

Harry y Meghan.

Las críticas a Meghan Markle

Entre muchas otras cosas, Meghan Markle escribió hace unos meses un cuento infantil para su hijo Archie llamado "The Bench" y decidió narrarlo en un video con un video en YouTube, pero no fue bien recibido. Según la ABC, la idea surgió debido a que las ventas no son buenas y esto podría potenciarlas de cara a Navidad.

El video se publicó el pasado 27 de octubre en el canal oficial de Brightly Storytime, que tiene más de 100.000 suscriptores y en las redes sociales la criticaron por ostentar un reloj de Cartier y una pulsera Love de la misma marca. "Desde que la pareja anunció su salida de la vida real en enero del año pasado, han recibido un torrente de críticas en línea", informaron desde el mismo medio.

La polémica ya había surgido unos días antes, cuando la actriz grabó un video para unos niños en el que les explicó de qué se trataba el libro. Los comentarios negativos tuvieron que ver con que Markle se presentó como "Duquesa de Sussex" y le preguntaron por qué sigue ostentando ese título cuando ya no representa a la Familia Real.



¿Crees que en algún momento dejen de criticar a Meghan Markle y al Príncipe Harry? Cuéntanos.