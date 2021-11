Cómo decorar tu jardín para organizar cenas inolvidables

Con la llegada de diciembre comienzan las reuniones para cerrar el año y cada vez falta menos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Qué mejor para aprovechar esta época que con una buena cena en el jardín con una decoración muy sencilla y económica.

No importa si el exterior es amplio o pequeño, siempre hay maneras de potenciar el espacio. No hay nada como una cena al aire libre principalmente cuando hace calor y en el caso de no tener un jardín, las siguientes ideas también se pueden aplicar en una terraza o en un balcón amplio.

Iluminar el espacio del jardín

La clave de una fiesta o cena no es iluminar con lámparas como dentro del hogar, ya que la idea es generar un ambiente tenue e íntimo. Una de las ideas más populares es la guirnalda de luces (como las que se usan en los árboles de navidad) o las que llevan unas esfera, pero que sean blancas para que toda la ambientación quede igual.

También se pueden conseguir las luces de bares, que son muy resistentes y se pueden dejar todo el año ya que quedan muy estéticas. Otra manera de iluminar una cena al aire libre es colocando velas como centros de mesa o faroles en cada escalón de las escalera (en el caso de no tener escalera, colocarlo en los rincones).

Fuente: Pinterest Facilísimo

Decoración

Apostar por las flores y los globos nunca falla. Comprar floreros decorativos y ramos de la misma especie, pero se puede variar en sus colores. En cuanto a los globos, actualmente están de moda los que llevan luz led, una buena opción para seguir iluminando el ambiente, y se pueden conseguir en Mercado Libre o Amazon.

También se pueden colocar guirnaldas de papel o banderines que vayan de un extremo a otro y si en la mesa se utilizan banco en vez de sillas, se pueden poner almohadones decorativos para que los comensales estén más cómodos. Si es una cena para muchas personas, una buena opción es colocar una tarjeta con el nombre de cada una sobre el plato.

Fuente: Pinterest Bazmineh.

Las personas que tienen pileta no deben perder la oportunidad de lucirla: comprar unas velas flotantes para que la iluminen, llenarla de muchos globos de diferentes tamaños, usar inflables de distintas formas y también se puede sumar unas flores que se mantengan en la superficie.

Pensar la mesa

La clave de una buena cena es tener el menú ya preparado o al menos lo más importante para no perder tiempo con los invitados. Se puede colocar sobre la mesa servilletas de tela dobladas en forma de abanico, un mantel o individual, la mejor vajilla que se tiene y adornar los espacios libres con pétalos de rosas.

Usar una carpa

En el caso de querer hacer algo original y romántico, la idea de la carpa es la mejor: solo hay que conseguir unos soportes de madera para hacer un techo de punta, una sábana grande y unos almohadones para colocar en el interior. Para la cena se pueden colocar palets de madera, uno sobre el otro, y tener una comida sentados en el piso a la luz de las velas.

Decorar un jardín para sorprender con una comida o para disfrutar de una fiesta es muy sencillo, solo se debe ser creativo y así se gastará el menor presupuesto posible. En el caso de tener poco espacio se puede colocar una barra de tragos para que todos vayan a servirse o hacer unos food fingers.





¿Qué te gustaría agregar a la decoración de tu jardín?