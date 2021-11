Corona Capital 2021: Tame Impala y otras bandas que tocarán en el evento

El Corona Capital 2021 está cada vez más cerca y, como no podía ser de otra manera, una de las mejores formas de transitar la espera es escuchando música. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber acerca de Tame Impala, Twenty One Pilots y los otros artistas que tocarán en el festival. A continuación, los detalles.





Tame Impala y Twenty One Pilots: las figuras más destacadas del festival

Parecía algo difícil, casi imposible teniendo en cuenta el contexto pandémico, pero finalmente se logró: los festivales masivos de música están de vuelta y el Corona Capital 2021 es el primero de ellos.



A realizarse en Curva 4, Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX), ante todo hay que decir que este evento cuenta con un elaborado protocolo sanitario que incluye medidas que van desde uso de cubrebocas hasta la presentación de la constancia de vacunación completa.



Por lo demás, no solo se trata de la oportunidad ideal para volver a disfrutar de la música en vivo, sino que también se presenta la posibilidad de escuchar a algunos de los artistas del momento.



Es el caso de Tame Impala, el proyecto australiano liderado por Kevin Parker que encabeza el listado de bandas para la primera jornada del evento, la del sábado 20.



Por su parte, el nombre más destacado para el domingo 21 es el de Twenty One Pilots, el dúo estadounidense integrado por Josh Dun y Tyler Joseph y que se encuentra presentando Scaled and Icy, su disco de estudio más reciente.

Fuente: Facebook Festival Corona Capital (/coronacapital)

Otros artistas y bandas que tocarán en Corona Capital 2021 y que hay que conocer

Con apenas 39 años, Annie Clark, más conocida como “St. Vincent”, es una de las figuras musicales más importantes de la actualidad y miles de fanáticos podrán disfrutar de ella en el Corona Capital 2021.



Algo similar podría decirse acerca de The Kooks, la banda británica formada en 2004 y que tiene a Luke Pritchard y a Hugh Harris como principales exponentes.



Otros nombres que tocarán en este evento y que hay que tener en cuenta son:



Bleachers. Con la figura de Jack Antonoff, se espera que la banda interprete varias canciones de su último trabajo, Take the Sadness Out of Saturday Night.



Dayglow. La presencia de este cantante estadounidense de 22 años promete ritmo, alegría y baile.



Elliot Moss. Tan talentoso como indefinible, es uno de los artistas a tener en cuenta de cara al evento.



Faye Webster. Presentando su disco más reciente, I Know I'm Funny Haha, su actuación es una de las más esperadas del Corona Capital.



Shura. Con su estilo indie pop y algunos detalles de electrónica, su actuación tendrá lugar durante la primera fecha del festival.



Teniendo en cuenta todo esto, ¿ya sabes cuál es el artista que más ganas tienes de ver en vivo?