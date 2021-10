Zayn Malik y las gafas que todos querrán tener esta temporada

Zayn Malik sorprende al mundo con un nuevo lanzamiento. Se trata de su propia colección de gafas, en este caso en colaboración con la marca óptica Arnette. En esta oportunidad, te contamos las claves de los modelos y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: Instagram Arnette (/arnette)

Zayn Malik x Arnette: los detalles de la colección de gafas del exOne Direction

Como bien indica la Revista GQ, no se trata de la primera celebridad que lanza su propia línea de gafas, ya sean de sol o simplemente ópticas. En el listado también se encuentran nombres como David Beckham y Cristiano Ronaldo, y el de Zayn Malik es el más reciente de todos.



En colaboración con la marca óptica Arnette, con sede en California, Estados Unidos, la nueva línea ideada por el exintegrante de One Direction sorprende por el particular concepto con el cual fue diseñada.



Se trata de algo tan simple como contradictorio, ya que la intención del artista fue la de unir pasado y futuro a través de un estilo que denote nostalgia y vanguardia.



A 2 días del anuncio oficial, la recepción por parte de la gente no podría ser mejor. La publicación que Malik hizo en su cuenta de Instagram suma más de 3,7 millones de likes.



Entre los más de 80 mil comentarios que recibió, el que más se destaca es el de la propia marca de gafas: “El momento que todos estábamos esperando. Bienvenido a la familia Arnette, Zayn”, dice el mismo.



Cómo son las nuevas gafas de Arnette diseñadas por el propio Zayn Malik

De acuerdo con GQ, el lanzamiento de Zayn Malik x Arnette está comprendido por 4 modelos de gafas para sol y por 1 con fines ópticos. En línea con esto, hay que decir que, al parecer, se trataría del punto de partida, ya que se espera que en las próximas temporadas esta colección se siga ampliando.



Partiendo de la base de unas monturas clásicas, la idea de Malik y Arnette fue la de reinterpretarlas hasta llegar a modelos tan innovadores como tradicionales.



Al mismo tiempo, uno de los principales detalles es que hay opciones para todos los gustos, y las monturas cuadradas y las gafas de lente redonda de la colección son ejemplo de esto.



En el portal de Arnette se pueden encontrar cada uno de los modelos y el detalle de los mismos. Acerca de esto, lo más destacado es que cada uno de ellos ofrece una amplia variedad de colores para elegir en el marco.



Para finalizar, hay que mencionar que estas gafas ya se encuentran disponibles en varios puntos de venta, entre los que se encuentra Amazon. De acuerdo al canal que Arnette tiene en esta plataforma, se observa que los modelos diseñados por Malik presentan un valor de entre 70 y 80 dólares.



¿Qué dices? ¿Te gustaría tener alguna de estas gafas diseñadas especialmente por Zayn Malik?