La guía definitiva para cuidar tus tenis y que no se arruinen

El cuidado de los tenis es una tarea mucho más difícil de lo que se imagina. En esta oportunidad, compartimos todo lo que hay que saber para hacerlo a la perfección y para garantizar una extensa vida útil. A continuación, una guía con todos los detalles.



Fuente: thehappening.com

5 consejos a tener en cuenta para cuidar tus tenis como corresponde

1. Usar spray repelente de agua y manchas.



Como en muchos otros aspectos de la vida, en lo que se refiere al cuidado de los sneakers no hay nada mejor que la prevención.



Es cierto que se trata de productos que pueden resultar costosos. Sin embargo, la perspectiva cambia si se tiene en cuenta que los tenis también lo son. En definitiva, uno de los mejores consejos que se puede dar para su cuidado consiste en hacer uso de sprays específicos para repeler las manchas y el agua.



Eso sí, esto no quiere decir que sean infalibles, así que también hay que tener en cuenta las recomendaciones que siguen a continuación.



2. Si se manchan los tenis, limpiarlos con rapidez.



Uno de los principales errores que suele cometer con los tenis, e incluso con otras prendas de vestir, es dejar que pase el tiempo luego de que aparezca una mancha.



En estos casos, lo que hay que hacer es proceder de forma inmediata para evitar que la mancha sea absorbida por los tenis y que se instale de forma tal que luego sea difícil de quitar, por no decir imposible.



3. No esperes a que se ensucien para lavarlos.



Para cuidar los tenis de la mejor manera y lograr que tengan una extensa vida útil, lo mejor que se puede hacer es limpiarlos con frecuencia, al menos una vez por semana o cada 10 días.



Aunque a simple vista no parezca, los sneakers pueden juntar y acumular polvo y otros rastros de suciedad. Al lavarlos de forma frecuente, lo que se evita es que los mismos impliquen un daño significativo a largo plazo.



4. No usar lavarropas.



Es uno de los errores más frecuentes y también una de las acciones que más perjudican al estado de los tenis. Al respecto, hay que decir que estos se lavan a mano y bajo condiciones específicas.



En este sentido, lo más adecuado consiste en leer las instrucciones de lavado que vienen con cada modelo y seguirlas al pie de la letra.



5. Guardarlos limpios y con mucho cuidado.



Para que los sneakers duren y mantengan su calidad durante mucho tiempo es necesario prestar especial atención a la forma en que se guardan cuando no se usan.



Producto del cansancio del día a día, o bien por una cuestión de costumbres, lo más probable es que se depositen sin mucho cuidado en el fondo del armario o en el suelo. No obstante, esto puede hacer que los tenis se deformen y se ensucien con facilidad.



Al respecto, lo más aconsejable pasa por conservar la caja original y guardar el calzado dentro de la misma.



Teniendo en cuenta todo esto, ¿estabas al tanto de lo que hay que hacer para cuidar los tenis?