Meghan Markle envió un regalo a Kate Middleton luego de una dura pelea

El episodio tuvo lugar en noviembre de 2018. En ese entonces, y mientras la organización del casamiento ocurría, Meghan dejó a Kate llorando sobre sus demandas por el vestido de la princesa Charlotte durante una prueba "estresante".

Sobre estas declaraciones, periodistas especializados en el mundo de la realeza explicitaron que la "ruptura" comenzó cuando Kate dijo que las niñas de las flores -quienes tradicionalmente entran a la ceremonia antes de la novia esparciendo pétalos de flores por el suelo- deberían seguir el protocolo real y usar medias, comentario con el que Meghan Markle no estuvo de acuerdo.

En la nueva versión actualizada del libro "Meghan: una princesa de Hollywood", el biógrafo Andrew Morton afirma que la ex actriz de Suits le dio a Kate una "oferta de paz" luego de ese desacuerdo. El comunicador escribió: "La disputa sobre los atuendos de las niñas de las flores quedó atrás luego de que Meghan le regaló a Kate y a sus seis amigas más cercanas brazaletes de oro diseñados por la joyera californiana Lisette Polny, como agradecimiento por su ayuda y apoyo".

"Fue un elegante ofrecimiento de paz. Además ambas mujeres son lo suficientemente inteligentes como para saber que no había ganancia en mostrar disidencia o desdén", continuó Morton.

Harry y Meghan junto a Oprah.

Sin embargo, durante la entrevista explosiva con Oprah Winfrey, Meghan tuvo una afirmación que sorprendió, pues dijo que Kate la hizo llorar durante una discusión sobre los vestidos de las niñas.

Cuando Oprah le preguntó si hizo llorar a Kate, Meghan afirmó: "Sucedió lo contrario. Unos días antes de la boda estaba molesta por algo, relacionado con los vestidos de niña de las flores, y eso me hizo llorar. Realmente hirió mis sentimientos. No hubo un enfrentamiento y no creo que sea justo para ella entrar en los detalles porque se disculpó y yo la perdoné. Lo que fue difícil de superar fue que me culparan por algo que no solo yo no hice".

No todo fue color de rosas en el casamiento: Meghan asegura que Kate la hirió.

Al describir a Kate como una "buena persona", Meghan afirmó que su cuñada también le había enviado flores para disculparse.

La diseñadora de joyas Lisette Polny es una de las favoritas de Meghan: la duquesa llevó un par de sus aretes para la sesión de portada de la revista Vanity Fair y uno de sus anillos en su segundo compromiso real.