Inesperado: por qué Karlos Arguiñano no tiene ninguna estrella Michelín

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más famosos de todo el mundo y durante muchos años supo lucir con orgullo una estrella Michelín. Sin embargo, ya hace tiempo que se la quitaron y a continuación te contamos los motivos y todo lo que hay que saber al respecto.





Karlos Arguiñano: sus años con el reconocimiento de la estrella Michelín

Nacido en 1948, Karlos Arguiñano es un cocinero que primero se hizo conocido gracias a la calidad y al ingenio de sus platos y que, luego, saltó a la fama mundial como presentador de televisión y como escritor de libros de gastronomía, entre otros trabajos.



Famoso por sus aportes y por la renovación que hizo a la cocina vasca, Arguiñano supo contar durante varios años con uno de los mayores distintivos que pueden obtener los cocineros y los restaurantes de España: la estrella Michelín.



La misma le fue otorgada en 1982 por su trabajo en su restaurante de Zarautz y, aunque logró mantenerla durante varios años, en 1998 se la quitaron. Desde entonces y para sorpresa de todo el mundo, no volvió a reconquistarla.

Fuente: Instagram Hotel Rest Karlos Arguiñano (/karlos_arguinano)

Karlos Arguiñano y su opinión acerca de la estrella Michelín

Al parecer, no sería algo que le quite el sueño a Arguiñano, ya que en varias oportunidades confesó que, para él, “dar bien de comer” es más importante que cualquier reconocimiento que pueda obtener en materia de premios.



No obstante, también ha dejado declaraciones que darían una pista acerca de por qué se le fue retirada esta distinción que otorga la Guía Michelín.



Como bien recuerda cadena100, el símbolo de la cocina del País Vasco expresó que la estrella en cuestión se la quitaron “por envidia”.



Según las palabras del cocinero de Antena 3, todo cambió cuando comenzó a hacerse cada vez más famoso y a tener más tiempo en las pantallas de televisión.



“Sales guapo y no te aguantan”, fueron las palabras del chef de 73 años, quien también remarcó que todo se debe a la envidia “que tiene la gente”.



A pesar de ya no contar con esta distinción, Arguiñano sigue siendo uno de los chefs más reconocidos y más consultados del mundo entero, en especial cuando se trata de recetas locales y de la gastronomía vasca.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la mala relación que tiene Karlos Arguiñano con la estrella Michelín?



Para dudas, sugerencias de nuevos temas de cocina y comentarios, te invitamos a escribirnos a contacto@mdzol.com y responderemos a la brevedad.