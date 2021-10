Camiseta de fútbol: cómo saber pronto si es falsa u original

Es una de las grandes dudas que se presentan a la hora de comprar un jersey de fútbol. En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber y compartimos algunas claves para poder detectar si se trata de una versión original o falsa. A continuación, los detalles.



Lionel Messi. Fuente: Instagram PSG (/psg)

Jersey de fútbol: 5 secretos para saber si es original o falso



1. Talle.



Por más bien que esté hecha una réplica de un jersey de fútbol, hay un detalle que suele dejar en evidencia a estas versiones falsas. Se trata del talle, que en el caso de las copias piratas se suele presentar a través de un único tamaño.



Al respecto, hay que saber que las ediciones originales siempre con una gran variedad de talles.



2. Etiqueta.



Si el jersey no tiene etiqueta, no hay mucho más que decir: es falso. Eso sí, existen réplicas que incluso cuentan con la misma. Es por esto que hay que prestar atención al contenido de la misma.



La etiqueta de un jersey original debe presentar el escudo del club de fútbol y también el de la marca. Además, tiene que contener información referida al lugar y fecha de fabricación, a las condiciones de distribución, a las características de la tela y, lo más importante de todo, al código único de producto.



3. Calidad de tela y estampado.



Puede que se trate de algo para expertos en la materia, pero no por esto hay que dejar de mencionarlo: un jersey de fútbol pirata no tiene la misma calidad de tela que uno original, y lo mismo sucede con el bordado del escudo y el estampado de los anunciantes.



Para incorporar este conocimiento, no hace falta comprar un jersey. Basta con dedicarle un poco de tiempo en las tiendas y con observar sus características con atención.



4. Precio.



A diferencia del punto anterior, este es un secreto que está al alcance de cualquiera. Como se sabe, este tipo de prendas deportivas suelen ser costosas, algunas más que otras dependiendo del club de fútbol y de la marca.



En este sentido, las copias piratas suelen ser bastante más económicas que las originales, lo que pone en evidencia su condición.



5. Punto de venta.



Para finalizar, hay una clave que nunca falla: la del punto de venta. Para asegurarse de que el jersey de fútbol que se compra es original, lo mejor que se puede hacer es adquirir el mismo en una tienda oficial, ya sea física o virtual.



Además, esto permite contar con la posibilidad de hacer un cambio de la prenda en el caso de que sea necesario.



Luego de leer todo lo mencionado, ¿estabas al tanto de estos consejos para identificar si un jersey de fútbol es original o falso?