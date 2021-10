Las sorprendentes imágenes de los festejos por los 50 años de Disney

Walt Disney World Resort cumplió este 1 de octubre sus 50 años y comenzó sus festejos de una manera sorprendente. El lugar más mágico del mundo se llenó de luces, colores, visitantes y los personajes más queridos para dar inicio a una celebración que durará 18 meses.

El 1 de octubre de 1971 abría sus puertas por primera vez Walt Disney World Resort, y en su 50º aniversario continúa siendo una de las atracciones del mundo más visitadas y amadas por personas de todas las latitudes y de todas las edades. Definitivamente, es uno de los principales motores del mundo de los viajes.

En los 4 Parques Temáticos 50 personajes de oro esperan ser descubiertos durante The World’s Most Magical Celebration.

En 1971 solo había un parque temático, Magic Kingdom, junto con un par de campos de golf y complejos turísticos adyacentes. Desde entonces se han añadido otros tres grandes parques: Epcot en 1982, Hollywood Studios en 1989 y Animal Kingdom en 1998. Además se añadieron los parques acuáticos Typhoon Lagoon (1989 y cerrado temporalmente) y Blizzard Beach (1995). Ahora Disney tiene 12 parques en seis complejos diferentes en tres continentes distintos.

Los personajes de Disney saludaron a los fanáticos manteniendo distancia por los protocolos de covid-19.





Para aprovechar los festejos por los 50 años de Disney se anunció que en 2022 abrirán dos de sus grandes novedades, el hotel Star Wars: Galactic Starcruiser y la atracción “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind”, en el parque temático de EPCOT.

¿Cómo serán los festejos?

Si bien el 1 de octubre es el aniversario del parque más famoso del mundo los festejos durarán 18 meses. ¡Sí, un año y medio! Las celebraciones se llevarán a cabo no solo en Magic Kingdom, sino también en los otros tres parques temáticos del complejo. Este viernes comenzó el espectáculo "Beacons of Magic", en el que se iluminaron especialmente las estructuras emblemáticas de cada parque: El Cinderella Castle en Magic Kingdom, Spaceship Earth en Epcot, el Hotel Hollywood Tower en Hollywood Studios y el Tree of Life en Animal Kingdom.

Los asistentes recibieron una tarjeta de invitación con una guía sobre cómo sería la celebración.

En Magic Kingdom un espectáculo nocturno llamado "Disney Enchantment" ofreció música, iluminación mejorada, fuegos artificiales y efectos de proyección envolventes desde el Cinderella Castle hasta Main Street, U.S.A.

El castillo de Cinderella en Magic Kingdom fue el gran protagonista de la jornada mágica.

No te pierdas cada detalle de la celebración en estos videos

El blogger de viajes Alan x el Mundo también participó de la gran ceremonia y lo compartió en sus redes sociales. "Anoche tuve la enorme fortuna de presenciar el estreno mundial del nuevo show nocturno enchantment que celebra los primeros 50 años de @disneyworld.latino y es impresionante. Incluye ahora mapping en el Main Street USA y han incluido películas como Soul!!", expresaba con emoción el mexicano junto con un video.